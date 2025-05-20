Виновников ДТП предложили лишать прав за отказ возместить ущерб

Должников, не исполнивших судебное решение о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, предлагают лишать водительских прав. Такой законопроект внесла в Госдуму зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди").

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В настоящее время ограничение вождения предусмотрено для ряда категорий взысканий, включая алименты и вред, причиненный преступлением, но компенсация ущерба от ДТП в этот перечень не входит, указала депутат. Авксентьева пояснила, что на практике это означает, что виновник ДТП, укрывающийся от исполнения судебного решения, продолжает свободно пользоваться автомобилем и не сталкивается с какими-либо реальными ограничениями.

Особенно, по ее оценке, это касается водителей из числа мигрантов и социально уязвимых групп, которые часто не имеют официально зарегистрированного имущества, доходов и банковских счетов, что делает существующие методы взыскания неэффективными. Часто такие лица используют чужие банковские карты, арендуют автомобили или оформляют их на третьих лиц, чтобы избежать гражданской ответственности, указала автор.

Авксентьева подчеркнула, что риск возникновения таких ситуаций возрастает, когда водители из вышеуказанных категорий сознательно не оформляют полис ОСАГО, перекладывая тем самым ответственность за возможный ущерб на потерпевших. Это приводит к ситуации, когда ни страховые, ни исполнительные механизмы не позволяют восстановить права граждан, пострадавших в авариях.

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Законопроект также предусматривает установление минимального порога задолженности в размере 100 тысяч рублей, ниже которого мера лишения водительских прав применяться не будет. Это соответствует принципу пропорциональности и предотвращает чрезмерное давление на должников с небольшими обязательствами.