Какими бывают аккумуляторы, сколько служат и как устроены

Функции аккумулятора давно вышли за рамки простого запуска двигателя внутреннего сгорания: сегодня он обеспечивает как питание сложной бортовой электроники, так и систем безопасности и комфорта. С развитием новых технологий, и особенно с появлением электромобилей и гибридных авто, требования к аккумуляторам не просто поменялись, а очень радикально изменились. Об этих изменениях и перспективах развития аккумуляторов редакции Quto рассказал Павел Пикин, директор департамента маркетинга компании FEBEST.

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Современные аккумуляторы — это не только источники энергии, но и высокотехнологичные устройства с интеллектуальным управлением. Они играют важную роль в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), гибридах и электромобилях, а такие инновации, как литий-железо-фосфатные (LFP) и твердотельные батареи, задают и расширяют новые направления дальнейшего развития автомобильной индустрии.

История автомобильных аккумуляторов начинается с XIX века: в 1859 году французский физик Гастон Планте изобрел свинцово-кислотную батарею — устройство, которое до сих пор используется в большинстве автомобилей. Конструкция Планте была до гениальности простой: две свинцовые пластины, погруженные в водный раствор серной кислоты.

Такая конструкция становилась источником тока только после того, как через него пропускали электрический ток от другого источника, за что и получил название «вторичного элемента» или «аккумулятора» (от лат. accumulator — собиратель).

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Их массовое применение в автомобилях началось в начале XX века. Так, в 1912 году компания Cadillac внедрила электрический стартер с использованием свинцово-кислотного аккумулятора, что считается революцией в автомобилестроении, заменив ручной запуск двигателя на привычный нам сегодня старт с поворота ключа или с нажатия кнопки.

Переход от ручного запуска двигателя с помощью механического «кривого стартера» к электрическому запуску стал одним из важнейших шагов в эволюции автомобиля, сделав его более доступным, безопасным и удобным в эксплуатации.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

Первые аккумуляторные батареи были очень громоздкими и тяжелыми, требовали регулярного долива дистиллированной воды и имели ограниченный срок службы — около 2-3 лет. В течение XX века технологии совершенствовались: улучшение качества материалов пластин и электролита повысило долговечность и эффективность, стандартизация размеров и креплений сделала замену аккумуляторов проще и удобнее, а также были созданы необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, что значительно упростило их эксплуатацию.

К концу XX — началу XXI века на автомобили стали массово устанавливать экологичные системы Start-Stop, снижающие расход топлива и выхлопы в атмосферу за счет отключения двигателя на холостом ходу. Такие системы потребовали аккумуляторов с повышенной циклической стойкостью и долговечностью, что дало толчок к разработкам новых типов аккумуляторных батарей.

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В автомобилях с двигателями внутреннего сгорания аккумулятор в первую очередь отвечает за подачу пускового тока для запуска двигателя. Основные характеристики: - Емкость: 40–100 А∙ч для легковых автомобилей. - Ток холодного пуска (CCA): От 300 до 900 А, важен для запуска в мороз. - Полярность: Прямая или обратная, зависит от конструкции автомобиля. - Размеры: Стандартизированы (например, по DIN или JIS), но различаются по моделям.

Выбор аккумулятора для автомобиля — важный момент, от которого зависит надежность запуска двигателя и стабильная работа электрооборудования. На рынке представлено несколько основных типов батарей, каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Приведем краткий обзор аккумуляторов для автомобилей с ДВС: 1. Свинцово-кислотные аккумуляторы (Lead-Acid) — это классическая технология, проверенная более чем вековой историей использования. Их основными плюсами являются невысокая стоимость, простота конструкции и высокая надежность. Однако такие батареи отличаются большим весом, относительно низкой энергоемкостью и ограниченным сроком службы в 3–5 лет. Также они подвержены сульфатации — процессу, который снижает их эффективность. Свинцово-кислотные АКБ остаются популярными в бюджетном сегменте благодаря своей доступности. 2. Кальциевые и гибридные аккумуляторы (Ca/Ca, Ca/Sb) представляют собой усовершенствованную версию традиционных свинцово-кислотных батарей с добавлением кальция или сурьмы. Они демонстрируют сниженный саморазряд, меньшую испаряемость электролита и повышенную устойчивость к коррозии. Основной недостаток — более высокая стоимость по сравнению с классическими Lead-Acid батареями. Эти аккумуляторы широко применяются в автомобилях среднего класса. 3. Аккумуляторы EFB (Enhanced Flooded Battery) предназначены для автомобилей с базовыми системами Start-Stop. Они представляют собой усиленные свинцово-кислотные батареи, выдерживающие до 150–200 циклов глубокого разряда и отличающиеся доступной ценой. Однако их циклическая стойкость уступает аналогичным характеристикам AGM-батарей. 4. AGM-аккумуляторы (Absorbent Glass Mat) создаются на основе свинцово-кислотной технологии с использованием стекловолоконного сепаратора, который впитывает электролит. Они обладают высокой виброустойчивостью, способны выдерживать 300–400 циклов при глубоких разрядах, до 700 циклов при умеренной глубине разряда. К основным недостаткам можно отнести высокую стоимость. AGM-батареи обычно устанавливаются в премиальных автомобилях с продвинутыми Start-Stop системами. 5. Гелевые аккумуляторы (GEL) используют гелеобразный электролит, что делает их особенно устойчивыми к глубоким разрядам и продлевает срок службы до 7–10 лет. При этом их стоимость остается довольно высокой, а работа в условиях низких температур менее эффективна. GEL-батареи чаще используются в специализированной технике и системах резервного питания, реже — в отдельных моделях автомобилей. Гелевые батареи редко устанавливались в серийных автомобилях вообще (особенно в премиум-сегменте). Их основное применение — спецтехника, инвалидные коляски, лодки, кемперы, реже — в аварийных системах питания.

© Toyota

Применялись как исключение: 1. Отдельные версии внедорожников и кроссоверов, где требовалась повышенная виброустойчивость и возможность глубоких разрядов: - Mercedes-Benz G-Class (старые версии для экстремальных условий, военные исполнения). - Toyota Land Cruiser (спецверсии для Африки и Ближнего Востока) — иногда на вторичном рынке дооснащали гелевыми батареями для экспедиций.

Кемперы и автодома: На шасси Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Ford Transit — в сегменте автодомов часто устанавливались вторые аккумуляторы на базе GEL для питания бытовой техники (но не на запуск двигателя). Специализированная техника и броневики: Военные и полицейские бронемашины (например, на базе Toyota Land Cruiser 70 Series, Mercedes G-Wagen Wolf). Автомобили спецслужб с повышенными требованиями к автономному питанию.

© Mercedes-Benz

Гибридные автомобили, в свою очередь, используют и ДВС, и электродвигатель, что требует наличия в конструкции двух типов батарей: - Стартерные аккумуляторы: Обеспечивают питание вспомогательных систем (освещение, электроника). Часто здесь применяют AGM или EFB с повышенной циклической стойкостью. - Тяговые батареи: Питают электродвигатель, обычно никель-металлгидридные (NiMH) или литий-ионные (Li-ion). У плагин-гибридов (PHEV) с увеличенным пробегом на электротяге используются почти исключительно Li-ion с начала 2010-х годов.

Гибриды работают в условиях частых циклов заряд-разряд-заряд, поэтому долговечность и стабильность — ключевые требования к используемым аккумуляторам. NiMH доминировали в первых поколениях гибридов (например, в популярной Toyota Prius), но сейчас наблюдается тренд перехода производителей на Li-ion аккумуляторы, благодаря их меньшему весу и большей энергоемкости.

В электромобилях аккумулятор — главный источник энергии, обеспечивающий движение транспортного средства. Тяговые батареи отличаются высоким напряжением (200–800 В) и емкостью (20–100 кВтч и более). Основной тип сегодня — литий-ионные батареи: - Плюсы: высокая плотность энергии (до 250–300 Втч/кг), компактность, легкость. - Минусы: деградация (потеря 20–30% емкости за 8–10 лет), чувствительность к перегреву, риск возгорания. - Применение: Tesla, Nissan Leaf, Chevrolet Bolt и др.

© Adobe Fotostock

Рассмотрим особенности типов аккумуляторов для гибридов и электромобилей. Никель-металлгидридные аккумуляторы (NiMH) отличаются высокой надежностью и экологичностью, срок их службы может достигать 10 лет. Однако они имеют сравнительно низкую энергоемкость (в пределах 50–70 Вт*ч/кг) и достаточно большой вес. Такие батареи традиционно используются в гибридных автомобилях, например, в Toyota Prius.

Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) получили широкое распространение благодаря высокой эффективности. Они подразделяются на несколько подтипов: - NMC (Nickel-Manganese-Cobalt) обеспечивает высокую энергоемкость и применяется в таких моделях, как Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt; - NCA (Nickel-Cobalt-Aluminum) отличается длительным сроком службы и используется в Tesla Model S и Model X; - LFP (Lithium-Iron-Phosphate) славится безопасностью, доступной стоимостью и ресурсом до 9000 циклов зарядки-разрядки — такие аккумуляторы массово устанавливаются, например, в автомобилях Tesla Model 3 и Model Y базовых версий и BYD, а их основным поставщиком является компания CATL; - LTO (Lithium-Titanate) предлагает быструю зарядку и отличную морозоустойчивость, но уступает другим по энергоемкости и стоит дороже.

Автомобильные аккумуляторы стремительно эволюционируют, и в ближайшие годы отрасль ожидают значительные изменения. Развитие идет сразу по нескольким ключевым направлениям. Одной из самых ожидаемых технологий стали твердотельные батареи: использование твердого электролита вместо жидкого позволяет значительно повысить безопасность и энергоемкость аккумуляторов — до 400–500 Вт∙ч/кг. Коммерческое внедрение подобных решений ожидается уже с 2025 года.

Активно исследуются новые материалы для аккумуляторов, такие как графен, кремний, натрий и магний, которые рассматриваются как перспективная альтернатива традиционному литию. Эти инновации должны увеличить емкость батарей и ускорить процесс зарядки.

Параллельно совершенствуются системы управления аккумуляторными батареями (BMS), которые оптимизируют зарядку и разрядку аккумулятора, предотвращают перегрузки и значительно продлевают срок службы устройств. Все большее внимание уделяется и экологическим аспектам: уже сейчас 95% свинца из классических свинцово-кислотных аккумуляторов удается восстанавливать, а в будущем планируется снизить зависимость производства от редких и дорогих металлов.

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Экономическая доступность аккумуляторов также находится на стадии быстрого улучшения. За последнее десятилетие стоимость литий-ионных батарей снизилась с $1100 за киловатт-час в 2010 году до $137 в 2021 году. Однако в 2022 году из-за роста цен на материалы (литий, никель) стоимость выросла до ~$151 за кВт∙ч.

По прогнозам, к 2030 году цена может опуститься до $100 за кВт∙ч, что приблизит стоимость электромобилей к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания и сделает их конкурентоспособными без необходимости в государственных субсидиях.

Технологии быстрой зарядки развиваются столь же стремительно: архитектуры на 800 и даже 1000 вольт позволяют сократить время полной зарядки до 10–20 минут, что делает эксплуатацию электромобилей еще более удобной.

Переработка аккумуляторов также становится важнейшей задачей: свинцово-кислотные батареи перерабатываются на 95%, тогда как литий-ионные пока лишь на 50%. Однако интенсивные научные исследования в этой области дают основания для оптимизма: новые методы обещают сделать утилизацию более эффективной и экономичной.

С точки зрения устойчивого развития, в перспективе важную роль могут сыграть натриевые аккумуляторы. Они не только дешевле в производстве, но и значительно снижают экологическую нагрузку благодаря использованию более распространенных и доступных материалов.

Эволюция мира автомобильных аккумуляторов продолжается — наука и техника двигаются от простых свинцово-кислотных батарей к более сложным литий-ионным системам и перспективным твердотельным технологиям. Сегодня ключевые типы аккумуляторов — это Lead-Acid для ДВС, NiMH для гибридов и Li-ion (особенно LFP) для электромобилей. Будущее обещает нам более безопасные, энергоемкие и экологичные решения по аккумуляторам для автотранспорта.