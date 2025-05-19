Цены вырастут: эксперт оценил локализацию машин каршеринга

Quto.ru

В Совфеде выступили с инициативой вслед за таксистами обязать покупать отечественные автомобили операторов сервисов краткосрочной аренды автомобилей. В беседе с Quto.ru редактор журнала «За рулём» Кирилл Милешкин объяснил, чем это грозит отрасли.

Эксперт оценил локализацию машин каршеринга
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По мнению эксперта, в свете поправок в закон о такси появление аналогичной инициативы для каршеринга было предсказуемо.

«Последствия будут те же: необходимость замены парка, рост издержек операторов и увеличение тарифов для клиентов. Вдобавок последует сокращение ассортимента моделей, ведь для каршеринга принципиально наличие автоматической коробки передач. Из Lada такая есть только у «Весты». Плюс «Москвич» и Haval. Этим набор и исчерпывается», — подчеркнул Милешкин.

Помимо этого, он усомнился, что введение новых ограничений подтолкнёт китайские марки к локализации производства на территории России.

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Ранее с предложением выступил сенатор Андрей Кутепов, который заявил, что мера позволит отечественному автопрому развиваться за счёт бизнеса, который сегодня предпочитает пополнять свой автопарк за счёт иномарок.

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Lada Vesta
Lada
Андрей Кутепов
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