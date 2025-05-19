Названы комплектации популярных авто, которые востребованы в РФ

Эксперты сервиса "Авито Авто" проанализировали, какие комплектации востребованных в РФ автомобилей пользуются у покупателей наибольшей популярностью.

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Среди множества комплектаций значительный интерес у покупателей Lada Granta вызывают версии с 90-сильным мотором 1.6 в паре с 5-ступенчатой МКП. Самая популярное исполнение - Classic'24 с кондиционером: на нее приходится 18,7% спроса.

Lada Vesta предлагается не только с МКП, но и с автоматической трансмиссией - вариатором. Комплектациями именно с ним и 106-сильным мотором чаще всего интересуются клиенты - 19,1%. Машине на "ручке" отдают предпочтение 10,4% автолюбителей.

Почти половина спроса приходится на базовый Haval Jolion с 143-сильным мотором, МКП и передним приводом - 43,3%. Вариант Elite с "роботом" выбирают 21,6%. Полноприводное исполнение интересно 17%.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max наиболее популярен в базовой комплектации Active с передним приводом, двигателем объемом 1,6 литра (150 л.с.) и роботизированной 7-ступенчатой КПП - такие версии рассматривает к покупке каждый второй пользователь. На втором месте - эта же комплектация, но с AWD.

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"Москвич 3" богатством комплектаций не отличается. Больше всего покупателей привлекает версия "Стандарт Плюс" и двигателем 1,5 литра с вариатором - 50,7%. Это же исполнение, но на "механике" интересно 32,3% клиентов.