Renault начала продажи своей копии Geely Monjaro

В Саудовской Аравии на рынке стартовал новый Renault Koleos 2026 модельного года. Это ребрендинговый Geely Monjaro, который также представлен в этой стране. Кто выиграет битву за покупателя, если оригинал куда дешевле французского модника?

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Koleos предложили с передним приводом и двухлитровым ДВС.

В базовой комплектации двигатель выдает 215 л. с. и агрегатирован 7-ступенчатым "роботом", во второй версии Iconic мотор форсирован до 235 л. с. и работает в паре с 8-диапазонным гидроавтоматом. Цены на новинку, сообщает сайт "Китайские автомобили", в пересчете на российскую валюту составляют 2,8 и 3,05 млн рублей.

Geely Monjaro обживает Саудовскую Аравию давно и доступен уже в базовой версии с системой полного привода и автоматом. При этом стоит дешевле - от 2,6 млн рублей.

Также Monjaro на некоторых рынках, например, в Южной Корее, продается под именем Grand Koleos.

Недавно "РГ" рассказывала, что там кроссовер получил эксклюзивную версию Esprit Alpine Noir тиражом 999 экземпляров.