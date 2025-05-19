Бывшее представительство «Мерседеса» создало бренд автозапчастей

Под брендом «МБ РУС ОРИГИНАЛ», как стало известно редакции Quto, клиентам предложат охлаждающие и тормозные жидкости, масляные, воздушные, салонные фильтры и аксессуары.

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Напомним, что бывший импортёр Mercedes-Benz также является официальным дистрибьютором марки Seres. Компания «МБ рус» заключила договор с китайской фирмой Seres Group, став официальным поставщиком автомобилей бренда.

Кроме того, АО «МБ Рус» ранее объявила о старте продаж на российском рынке китайских грузовых автомобилей Forland. Линейка бренда включает сразу три модели разного тоннажа под индексами 3, 8 и 12.

А ещё компания «МБ Рус» намерена предложить россиянам новый премиальный паркетник, мировая премьера которого состоялась на автосалоне в Шанхае в апреле 2025 года, — это Aito Seres M8.