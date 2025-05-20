В России идет распродажа Belgee X70: скидка достигает 610 000 рублей

Среднеразмерный кроссовер Belgee X70 подешевел в России: скидка в зависимости от типа привода и комплектации может достигать 610 000 рублей.

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Так, приобрести переднеприводную версию в комплектации Active можно от 2 276 000 рублей с учетом прямой выгоды в 350 000 рублей и скидки в 200 000 рублей по программе трейд-ин. В комплектации Style кроссовер обойдется на 550 тысяч рублей дешевле - от 2 396 000 рублей.

В компании "Российской газете" рассказали, что обновленный прайс-лист делает наиболее выгодным приобретение Belgee X70 с полным приводом и системой 48V EMS. В базовой версии кроссовер стоит от 2 511 000 рублей - с учетом прямой скидки в 410 тысяч и действия программы трейд-ин - еще минус 200 тысяч рублей.

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Цена на Belgee X70 в версиях Prestige и Prestige+ может оказаться меньше на 600 000 рублей: от 2 721 000 и 2 826 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что продажи Belgee в России показали рост, несмотря на падение рынка.