Последний Citroen C4 калужского производства выставили на продажу

Власти и представители автопроизводителя сообщили, что цена за последний калужский экземпляр составляет около 1,5 миллиона рублей, что подчеркнуло его статус редкого коллекционного образца и значимость для тех, кто ценит оригинальность и историю российского автопрома. Этот автомобиль пользуется повышенным спросом среди коллекционеров и автолюбителей, ведь производство таких моделей было остановлено несколько лет назад, и сегодня они представляют собой редкие находки на рынке поддержанных авто.

© runews24.ru

Официальные источники отмечают, что стоимость может варьироваться в зависимости от комплектации и состояния автомобиля. Продажа последнего экземпляра вызвала интерес не только у поклонников марки, но и у тех, кто следит за историей российского автомобильного производства. Многие считают, что такой автомобиль может стать ценным дополнением к коллекции или вложением в автомобилиную память о времени активности французского бренда в России.

Последние новости из автомобильной индустрии демонстрируют продолжение тренда на развитие новых моделей и возвращение легендарных марок. Так, китайский кроссовер Bestune T90 привлек внимание экспертов благодаря своим инновационным технологиям, современному дизайну и высоким потребительским характеристикам, что делает его одним из самых конкурентоспособных в сегменте SUV. В то же время, в России стартовали продажи легендарного Москвича 2140 — символа советского автопрома, который был возвращен на рынок с обновленной технологической платформой и улучшенными характеристиками.