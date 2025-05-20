Названы шесть причин потери мощности двигателя

Залогом безопасности на дороге является исправное техническое состояние автомобиля, однако даже при должном обслуживании водители могут столкнуться с неисправностями силового агрегата. Эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман рассказал о том, что может послужить причиной потери мощности двигателя и как устранить проблему, не прибегая к дорогому ремонту.

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В беседе с "Газетой.Ru" специалист отметил, что самой распространенной причиной, снижающей эффективность работы мотора, является загрязненная дроссельная заслонка. Для исправной работы узла необходимо проводить ее чистку на регулярной основе. Кроме того, если у машины наблюдаются провалы при нажатии на педаль акселератора, проблема может крыться в вышедших из строя свечах и катушках зажигания, которые требуют замены.

Еще одна причина нестабильной работы мотора - неисправный катализатор, который может быть забит либо вовсе разрушен. В этом случае автомобиль будет ехать медленно, а расход бензина сильно повысится. Вместе с тем его изношенные части при попадании в систему впуска могут нанести непоправимый урон силовому агрегату.

Последним и немаловажным фактором потери мощности является износ поршневых колец. Из-за низкого давления в системе масляный насос работает малоэффективно, предупредил Гоман.

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