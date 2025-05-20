Водители получат крупные штрафы за мойку авто у водоёма

За мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству Сергей Колунов, пишет РИА Новости.

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«Кодекс об административных правонарушениях РФ ограничивает мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе. За такое правонарушение грозит штраф от 300 рублей до 5 тысяч для физлиц, до 400 тысяч — для юрлиц», — рассказал он.

Все остальные места, где запрещено мыть автомобиль, указываются в региональных законодательных актах, добавил депутат. Так, в Москве мыть машину можно только в специально отведенных для этого местах.

В марте доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков также отмечал, что, если мыть машину на даче, наказание за нецелевое использование земли составит до 0,5–1% от кадастровой стоимости участка, а минимальный размер штрафа за такое правонарушение — 10 тыс. руб.

Ранее стало известно, где в Москве будут штрафовать водителей громких авто.