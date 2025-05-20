Рынок подержанных авто в РФ резко вырос

Россия в апреле импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на максимальные с марта 2023 года 90 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные корейской статистической службы сообщает РИА Новости.

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Год к году показатель вырос вдвое, а месяц к месяцу на четверть, говорится в материале агентства.

Большая часть указанной суммы (65 миллионов долларов) пришлась на ввоз в РФ корейских машин с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров.

Указанная динамика позволила РФ вплотную приблизиться к топ-10 стран-импортеров авто, поставляемых Сеулом. Отмечается, что в пятерку их крупнейших покупателей вошли в прошлом месяце США (2,9 миллиарда долларов), Канада (465,2 миллиона), Австралия (263,9 миллиона), Киргизия (252,4 миллиона) и Германия (202 миллиона).

На фоне усилившихся слухов о возможном возвращении корейских и японских производителей автомобилей на отечественный рынок в Hyundai Motor Group в апреле заявили, что сообщения о планах возобновить продажи Kia в России в 2025 году стали результатом неверной интерпретации местными СМИ. Впрочем, некоторые другие бренды уже ведут продажи в России.