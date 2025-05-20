Chery показала первое изображение «китайского G-Class»

Генеральный директор дочерней марки Chery iCar Су Джун опубликовал первый снимок нового SUV, который получит индекс V27. По его словам Джуна, новинку в соцсетях уже прозвали «китайским G-классом» или «электрифицированным Land Cruiser». Она получит гибридную силовую установку и дебютирует под конец нынешнего года, став третьей моделью iCar.

© Motor.ru

Глава iCar пока опубликовал только одну фотографию V27 в профиль, однако автомобиль можно подробнее рассмотреть на шпионских снимках. Кроссовер длиной около 4,9 метра получил угловатый силуэт, крупные бамперы и широкие колесные арки, круглые фары в духе «Дефендера» и черные колесные диски.

© Car News China

© Car News China

Сзади видны вертикально расположенные фонари и отсек для хранения вещей на пятой двери. Крышу венчает небольшой спойлер.

По данным инсайдеров, в движение iCar V27 будет приводить последовательно-гибридная силовая установка (EREV) с 1,5-литровым турбомотором. ДВС будет играть роль генератора электроэнергии. На чистом электричестве автомобиль проедет примерно 200 километров по китайскому циклу CLTC. Ориентировочная стоимость — от 200 до 250 тысяч юаней (2,2−2,8 миллиона рублей).

iCar — марка, созданная Chery в 2023 году для выпуска «батарейных» машин. Сейчас в ее линейку входят кроссоверы 03 и V23. С самого запуска идут разговоры о выходе iCar на российский рынок с моделью 03, но решение до сих пор не принято. По словам российских дилеров, на это потребуется еще какое-то время.