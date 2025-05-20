Россия перестала быть крупнейшим рынком экспорта авто из Китая

Россия утратила статус крупнейшего рынка экспорта китайских автомобилей в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую таможню.

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«За месяц поставки легковых авто в Россию из Китая просели в денежном выражении на 16,2% — до $507,1 млн», — передает издание.

При этом в прошлом месяце показатель был на уровне рекордных $605 млн.

Крупнейшим рынком экспорта китайских автомобилей оказалась Бразилия с показателем в $597,7 млн. За ней следуют Бельгия и Мексика. Поставки китайских автомобилей в США просели на треть и опустились до $116,6 млн.

До этого сообщалось, что по итогам апреля авторынок Казахстана вырос на 36%.

Согласно данным аналитиков, за месяц в стране реализовали 19,2 тыс. новых автомобилей, что на 35,9% больше, чем год назад. В КАО заявили, что рост сопровождается укреплением позиций автомобилей местного производства производства.

Среди лидеров рынка Казахстана оказались марки Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery и Jetour.

Ранее рынок подержанных автомобилей в РФ сильно вырос на фоне сезонного спроса.