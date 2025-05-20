На некачественные масла и бензин жалуются 30% работников автосервисов

Согласно результатам экспертных исследований, в настоящее время контрафактные автомобильные компоненты и смазочные материалы активно поступают на рынок не только через интернет-платформы и розничные торговые сети, но и реализуются именитыми автосервисами. Об этом сообщает портал "Автовзгляд".

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Так, по некоторым оценкам, не менее 30% жалоб специалистов сервисных центров связано с использованием поддельных масел и некачественного топлива. Еще 15% критических отзывов касаются различных типов фильтров. Таким образом, почти половина всех выявленных контрафактных запчастей приходится на самые востребованные расходные материалы.

В связи с этим многие владельцы также испытывают опасения относительно сомнительных деталей. Три четверти опрошенных выразили беспокойство по поводу возможности установки на их автомобили поддельных или бывших в употреблении запчастей в процессе ремонта. Эти опасения не беспочвенны, поскольку риски использования таких компонентов действительно высоки.

Основная причина для беспокойства - невозможность эффективно контролировать качество запасных частей и расходных материалов, поставляемых на рынок. К сожалению, в настоящее время не существует государственных механизмов контроля для этих категорий товаров. Это приводит к тому, что на рынок попадает больше поддельных товаров, чем выявляют специалисты в этой области.

Эксперты обращают внимание на то, что в зоне повышенного риска находятся детали, которые производятся для массовых моделей. К ним относятся популярные на российском рынке автомобили из Азии и Европы, такие как Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Что касается расходных материалов, то здесь чаще всего подделывают комплектующие от премиальных брендов, которые покинули российский рынок три года назад. В категории смазочных материалов также можно встретить контрафактную продукцию, которая зачастую маскируется под известные бренды, такие как Mobil, Castrol и Shell.

Основываясь на вышесказанном, можно заметить, что рынок автокомпонентов в России - это зона повышенного риска. Поэтому многие специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать вероятность приобретения контрафакта.

Прежде всего, следует обращаться к надежным поставщикам. Крупные автодилеры и официальные сервисные центры, которые дорожат своей репутацией, вряд ли будут продавать подделки. Во-вторых, не стоит ориентироваться исключительно на низкую цену. Если стоимость товара на 30-50% ниже рыночной, это должно вызвать подозрения.

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