Genesis отправил на тесты соперника BMW X7

Разработка нового флагмана южнокорейской премиум-марки выходит на финишную прямую. Большой кроссовер GV90 выехал на Нюрбургринг уже в серийном обличии: у него обтекаемый кузов, необычная округлая пятая дверь и почти вертикальные центральные стойки. Премьера электрической новинки Genesis ожидается в середине 2026 года.

© Motor.ru

Серийный Genesis GV90 многие черты делит с концепт-каром Neolun, дебютировавшим в Нью-Йорке примерно год назад. У «товарного» кроссовера вертикальный передок, в нижней части которого виден большой воздухозаборник с сетчатым рисунком G-Matrix. Сверху угадываются фирменные полоски оптики с V-образным элементом.

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Carscoops

© Genesis

У кроссовера покатое лобовое стекло, почти горизонтальная крыша и скрытые дверные ручки. Сзади — округлая дверь, придающая новинке винтажный облик.

В салоне, прикрытом камуфляжем, можно ожидать медиасистему с большим экраном, множество современных опций комфорта, а также консоль для второго ряда со встроенным дисплеем и беспроводной зарядкой для смартфона. При этом дизайнеры Genesis обещают не лишать новинки физических кнопок.

GV90 будет более продвинутой моделью, чем Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Вероятно, в ее основу ляжет новая платформа eM — следующая ступень эволюции нынешней E-GMP. Можно ожидать бо́льшую мощность, чем у Ioniq 9, выдающего в «топе» 428 сил, а также более эффективные литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Такие применяют, например, Rivian и Tesla.