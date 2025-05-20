Не для лайков в соцсетях. Названы самые надежные машины, полюбившиеся россиянам

runews24.ru

Дорогой – не значит надежный

Названы самые надежные машины, полюбившиеся россиянам
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Мода на дорогостоящие автомобили с красивой формой и уютными салонами, буквально напичканными всевозможными устройствами, видимо, проходит. Об этом, по крайней мере, говорят улицы российских городов, куда ежедневно миллионы россиян выезжают не на модных авто, а используют для передвижения скромные, немного забытые и совершенно не брендовые машины. Еще недавно про такие ТС с некоторым пренебрежением говорили: «Да кто ж на этом ездит?» Однако время, как видим, расставило все точки над i.

Первый в этом списке, безусловно, «японский бульдозер». Так называют Mitsubishi Galant IX (2.4, 4G69). Про него вспоминают редко, а зря. Эта машина выпускалась для Америки, отсюда и размеры, и комфорт, и мотор, который больше напоминает тракторный. 2.4-литровый атмосферник серии 4G69 - это один из тех двигателей, который в состоянии вывозить 400-500 тыс. км пробега без капремонта, если просто не лить откровенную жижу вместо масла. Цепь ГРМ, минимум электроники, толстый блок и поршни, которые не боятся ни перегрева, ни холодного запуска.

Эта машина, как утверждают эксперты, явно не про драйв, а про то, как «сесть и поехать на юг России в августе без кондиционера, и все будет замечательно». Самое главное - цена. Mitsubishi Galant IX не любят перекупщики, поэтому можно взять живой экземпляр внизу рынка, а потом искренне удивляться, почему ничего не ломается.

Следующее «забытое» авто - Suzuki Grand Vitara II. Несмотря на то, что автоматическая коробка переключения передач у него явно старого образца и простой гидротрансформатор, механика – «вечная». Vitara не гниёт так, как многие японцы из «нулевых», особенно если следить за арками. Главное – это авто не выглядит брутально, что, естественно, сказывается на цене (весьма приемлемой, кстати). При этом, как уверяют автоспецы, «жить будет дольше, чем её сосед по стоянке с логотипом «премиум».

«Если кто-то скажет: «Да это не джип, это паркетник!», просто улыбнитесь. Под этой «гражданской» внешностью скрывается честная конструкция: рама, постоянный полный привод, понижайка. Внутри - цепной мотор 2.0, который Suzuki доводила годами. Он не самый мощный, но надёжный как армейский котелок. Масло ест умеренно, заводится в мороз, не перегревается и не боится старости», - пишут авторы специализированного интернет-блога «PRO АВТО».

Далее хотелось бы напомнить о «некапризном немце» - автомобиле Opel Astra H, мотор которого (1.8 Z18XER) - один из самых надёжных атмосферников в классе. Без турбины, без прямого впрыска, с цепным ГРМ и запасом прочности в духе старой школы GM и при этом довольно бодрый.

Автомат - классический «Айсин» (японский, четырёхступенчатый). Работает, как уверяют специалисты, очень долго. Что касается подвески, она будет служить «вечно». Помимо этого, к надежным, хотя и не модным, авто относятся: Honda FR-V, Peugeot 406, Nissan Note E11.

Особый интерес

Меж тем, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приоритетными для большинства россиян являются автомобили японского и отечественного производства. Далее идут «корейцы» и «немцы». Китайский транспорт хоть и входит в первую пятерку, но занимает последнее место.

Автолюбители при этом предпочитают машинам из автосалонов подержанные 10-15-летние иномарки стоимостью не выше миллиона рублей. Лидерство в этом сегменте сохраняет российская «Лада». По данным сайта Quto.ru, каждая седьмая автосделка заключается именно с владельцами авто данной марки.

Немного уступают им корейские производители - Kia (12,8 %) и Hyundai (10,1 %), сохраняющие стабильный спрос среди покупателей. В тройке самых популярных моделей уверенно держатся Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris, демонстрируя неизменную приверженность россиян проверенным временем вариантам.

«Особый интерес представляет распределение спроса по типам кузовов, - пишет fedpress.ru. - Кроссоверы, предлагающие сочетание практичности и комфорта, лидируют с показателем 38% от общего числа сделок. Традиционные седаны сохраняют значительную долю рынка - 32%, в то время как компактные хэтчбеки занимают устойчивую нишу в 20%».

Вот и выходит - пока одни ищут «легенду» за миллионы, другие просто ездят на машинах, о которых никто не говорит. Эти автомобили, как правило, не блистают на фото в социальных сетях, не собирают лайки и не участвуют в гонках за ликвидностью. Но именно в этом их сила. Эти машины живут и дарят своим владельцам спокойствие и уверенность на дорогах. А вы, уважаемые читатели, какие автомобили предпочитаете? 

Автоэксперт
Mitsubishi Galant
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Nissan Note
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