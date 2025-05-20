Возможно ли сэкономить при покупке авто в рассрочку

Снижение платежеспособности потребителей и избыток товаров на складах привели к тому, что на сайтах официальных представителей компаний стала доступна опция покупки машин по беспроцентной рассрочке без первоначального взноса.

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По словам эксперта "За рулем" Сергея Зиновьева, с каждым годом медианная сумма заемных средств на покупку автомобиля увеличивалась примерно пропорционально росту цен на машины, а также уровню инфляции и заработной платы. В 2024 году она колебалась в диапазоне от 1,4 до 1,65 миллиона рублей.

Однако после повышения ключевой ставки она начала снижаться и в феврале 2025 года составила 1,23 миллиона рублей.

Одновременно с этим сокращалось количество выданных кредитов: со 154 тысяч в сентябре, когда была объявлена информация о повышении ставки, до 62 тысяч в феврале. Общий объем автокредитования также уменьшился, но при этом значительно вырос процент отказов.

Как и другие финансовые инструменты, рассрочка представляет собой совместный продукт дилера, банка и страховой компании.

Оценить реальную выгоду от нее весьма сложно. Эксперт советует тщательно изучить условия каждого конкретного случая и сравнить их с условиями кредита.

В первую очередь обещанный "нулевой процент" не означает полное отсутствие платежей. Он зависит от срока договора и размера первоначального взноса, который все же существует. Если взнос небольшой или отсутствует, а рассрочка длительная, то это не сильно отличается от стандартного кредита. Кроме того, ее зачастую предоставляют только на определенные модели или даже на автомобили в определенных комплектациях. Вместе с тем, она не исключает обязательную покупку полиса страхования.

В остальном условия ее мало чем отличаются от условий кредита, кроме названия. Не стоит полагать, что дилеры стремятся продать автомобили по максимально низкой цене, предлагая данный банковский продукт. Главная цель рассрочки - привлечь покупателя, резюмировал специалист.