Советский внедорожник УАЗ-469 выставили на продажу в Германии

В Германии выставили на продажу 35-летний внедорожник УАЗ-469, сообщает портал «Автоновости дня». С момента выпуска машина проехала 17,8 тыс. километров.

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«Из объявления следует, что, несмотря на солидный возраст, внедорожник до сих пор оснащен «родным» 75-сильным бензиновым двигателем экологического класса «Евро-1» объемом 2,4 литра, механической коробкой передач и полным приводом», — сообщает портал.

Владелец поменял лобовое стекло, тканевый верх, ступичные подшипники и рулевые тяги. Цена машины — €9,2 тыс. (830 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

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