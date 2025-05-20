Мастерская Twisted создала современный вариант Baja Bug

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Если вы слышали о компании Twisted, то, скорее всего, у вас сразу возникнут ассоциации с классическими Land Rover Defender, доработанными до брутального вида: массивные колёса и шины, агрессивный обвес и отделка салона на уровне роскошного автомобиля.

Но на этот раз британская фирма удивила всех своим новым проектом — современной интерпретацией классического Baja Bug.

Первые Baja Bug появились в Южной Калифорнии в конце 1960-х годов и получили своё название в честь легендарной внедорожной гонки, в которой багги Meyers Manx на базе VW Beetle доказали проходимость и надёжность оппозитного воздушного двигателя Volkswagen.

Вместо того чтобы тратить время и деньги на перестановку всех узлов Beetle в стеклопластиковый кузов Meyers, поклонники «Жука» просто отрезали лишнее с оригинального кузова и приподнимали подвеску, чтобы получить простое и эффективное внедорожное решение. Стиль этих машин стал настолько узнаваемым, что в 1970-х были переделаны тысячи Beetle, а компания Tamiya создала масштабную радиоуправляемую модель Sand Scorcher, ставшую культовой.

Twisted TBug следует тому же визуальному рецепту, что и оригинальные Baja Bug. Крылья обрезаны, капот укорочен, а на носовой панели появились две близко расположенные фары — теперь уже светодиодные — что завершает культовый внешний вид Baja. Задняя часть также укорочена и открывает взору оппозитный мотор с воздушным охлаждением.

Twisted утверждает, что мощность двигателя была увеличена вдвое, но не стоит особо радоваться: теперь под правой ногой — менее 80 лошадиных сил. Также была полностью переработана подвеска: дорожный просвет вырос, а колёса обуты в мощные шины BF Goodrich.

Но поскольку это проект от Twisted, особое внимание уделено и салону — интерьер Beetle можно будет настроить под вкус любого клиента. Правда, сколько будет стоить такой TBug и сколько экземпляров планируется построить, компания пока не сообщает, скорее всего, потому что изучает спрос и оценивает рентабельность.

Но очевидно, что почти любой донорский Beetle потребует полной реставрации перед началом работ по превращению его в Baja, а учитывая, что доработанные Defender от Twisted нередко стоят более £150 000 (около 17,3 млн рублей по текущему курсу), становится понятно, что дёшево не будет.

Это, кстати, не первая попытка Twisted отойти от темы Defender. Компания уже занимается строительством кастомных лодок и даже выпустила несколько доработанных Suzuki Jimny по цене около $62 000 (примерно 5,7 млн рублей).

Twisted — не единственная компания, начавшая с одного культового автомобиля и решившая попробовать себя в чём-то новом. Пару лет назад Mazen Fawaz из Singer Design рассказывал, что он и основатель компании Роб Дикинсон обсуждали идеи для проектов, не связанных с Porsche 911, но подробностей не раскрыл.