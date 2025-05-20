Куда жаловаться на заблокированный проезд во дворе

Российские автовладельцы часто сталкиваются с ситуациями, когда во дворах многоквартирных домов им блокируют выезд или не дают свободно передвигаться. Если решить эту проблему с нарушителем лично не удается, то нужно сообщить об этом в ГИБДД, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов Общественной Службе Новостей.

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Одной из частых проблем становятся стихийно припаркованные у магазинов грузовики, которые не дают жильцам проехать к дому. При этом есть требование, согласно которому торговая точка должна иметь отдельное место для парковки таких грузовиков, чтобы не мешать движению остальных машин. При нарушении правила нужно сделать фотографию грузовика, а затем направить ее уполномоченным органам. Например, в столице снимок следует отправить в приложение «Помощник Москвы», а после этого – написать в управу района и в ГИБДД с описанием конкретного случая нарушения, объяснил юрист.

«Уже ГИБДД и администрация района будут с этим разбираться: либо делать уширение, либо ставить какие-то знаки, либо расширять парковочное пространство, либо еще что-то. Молчать нельзя, нужно подавать сигнал», — пояснил он.

При этом Славнов порекомендовал сначала попытаться решить проблему на месте – обратиться к водителю и попросить его переставить грузовик так, чтобы не загораживать проезд. Чаще всего водители соглашаются передвинуть авто, чтобы освободить дорогу и не создавать проблемы другим участникам движения, отметил юрист.

Также он напомнил о возможности привлечь внимание водителя проблемной машины на «Госуслугах» — для этого нужно зайти в приложение, нажать кнопку «Сообщить о проблеме владельцу транспортного средства» и, указав госномер, сообщить, что он перекрывает движение. Владельцу грузовика поступит сообщение, что он мешает другим, после чего он разблокирует выезд.

Также, по мнению специалиста, следует поступать при блокировке машины на парковке – сначала попытаться связаться с водителем, а уже потом звонить в ГИБДД.

«Мы живем в цивилизованном обществе, и я всех призываю быть цивилизованными и общаться друг с другом. Нет такого, что вы царь и Бог и для вас всегда должен быть зеленый свет», — заключил Славнов.

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