Автоюрист рассказал, что делать при ДТП с животным

При ДТП с животным водитель должен остановиться и обратиться в Госавтоинспекцию для оформления происшествия. Об этом Москве 24 рассказал автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

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Если гражданин не выполнил вышеуказанные действия, то наступает административная ответственность за скрытие с места аварии – лишение прав на срок до 1,5 года или арест на 15 суток, предупредил автоюрист.

Кроме того, уточнил собеседник, водитель обязан возместить ущерб за причинение вреда живой природе.

Есть соответствующие таксы, установленные Минприроды. К примеру, за сбитого лося, если он умер, – 80 тысяч рублей. При этом убытки возмещает страховая компания при наличии полиса ОСАГО.

По его словам, если животное выжило и его будут лечить за счет государства, то это тоже будет считаться материальным ущербом, который стоит возместить гражданину. С живой природой почти все аварии рассматриваются в пользу государства, подчеркнул правозащитник.

"Согласно судебной практике, с большой долей вероятности водителю не удастся доказать, что он не виновен в ДТП с животным. Это близко к 100%", – сказал он.

Если водитель сможет доказать свою невиновность, то платить таксу государству все равно придется, поскольку человек управляет повышенным средством опасности. На нем лежит больше ответственности, заключил автоюрист.

Ранее в Подмосковье машина сбила лосенка. Животное сутки пролежало без помощи около обочины. Полицейские организовали проверку по факту ДТП. Также проверочные мероприятия проводят специалисты других служб в связи с неоказанием своевременной помощи лосю.

Животное поступило в ветклинику в тяжелом состоянии. Температура его тела упала до 35 градусов, он был обессилен, уточнили в подмосковном Минсельхозе. Лосенка уже прооперировали, его состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в нацпарке "Лосиный остров".