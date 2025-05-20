В России вскрылась новая схема мошенничества при сертификации машин

Сегодня при ввозе автомобиля на территорию России граждане должны получать на свой транспорт документы, которые подтверждают их безопасность. Однако, как выяснили IZ.RU, сами испытательные лаборатории готовы сертифицировать абсолютно всё, причём удалённо. При этом россиянам, которые добросовестно проходят все процедуры, это грозит серьёзными проблемами.

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Сообщается, что эксперимент по получению свидетельства на соответствие требованиям безопасности проводился совместно с Национальным автомобильным союзом (НАС). Уточняется, что машина получила все необходимые документы без предъявления её экспертам, что прямо запрещено законом и грозит автомобилистам прекращением регистрации в ГИБДД.

«В один из испытательных центров Подмосковья были отправлены документы, необходимые для сертификации гибрида Lixiang L7, ввезённого частным лицом. Спустя несколько минут на электронную почту заявителя пришёл готовый СБКТС. При этом действующее законодательство требует обязательного присутствия автомобиля в лаборатории при прохождении процедуры его сертификации», — отмечают участники теста.

Стоимость документа составила 40 тысяч рублей, при этом договор с сертификационным органом не подписывался, а деньги переводились банковским переводом на банковскую карту.

В Росаккредитации и Росстандарте подчеркнули, что получение СБКТС без предъявления машины для осмотра на месте является грубым нарушением законодательства.

« Росстандарт на регулярной основе осуществляет мониторинг правильности оформления СБКТС. В случае выявления нарушений при оформлении СБКТС ведомством принимаются меры реагирования, вплоть до исключения СБКТС из реестра (аннулирования СБКТС), — подчеркнули в пресс-службе Росстандарта.

К слову, ранее была проведена крупная проверка выданных ранее сертификатов, по результатом которой были аннулированы почти 500 документов. Это приводит к тому, что выданные на их основании электронные ПТС также признаются недействительными, что может стать поводом для прекращения регистрации транспортного средства.

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«Одним из оснований для этого является предъявление при постановке машины на учёт документов, признанных впоследствии поддельными, подложными или недействительными. Таким образом, если процедура сертификации была проведена с нарушением установленного порядка, владелец машины может столкнуться с тем, что регистрация его автомобиля будет прекращена», — пояснил адвокат Сергей Радько.

В зоне риска на сегодняшний день находятся тысячи автомобилистов, которые купили «серые» иномарки.