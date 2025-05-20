В России предлагают купить ВАЗ-2114 в заводском состоянии

"Российская газета" продолжает изучать классифайды в поисках интересных предложений на вторичном рынке. В Самаре был обнаружен серебристый ВАЗ-2114 в заводском состоянии за 541 000 рублей.

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Со слов владельца, автомобиль не эксплуатировался зимой - на ней ездили только три летних месяца в году. Все остальное время "четырка" стояла в сухом гараже. Более того, авто простояло на приколе последние пять лет, были лишь профилактические пуски двигателя.

Выставленный на продажу ВАЗ-2114 выпущен в 2009 году, пробег - 28 тысяч км.

Двигатель - 8-клапанный атмосферник объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с., работает в паре с 5-ступенчатой "механикой".

По итогам апреля и четырех месяцев 2025 года ВАЗ-2114 стал второй по популярности моделью у россиян на вторичном рынке. Больше клиентов - только у ВАЗ-2107.