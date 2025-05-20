Возможно ли локализовать такси класса «комфорт»

В вопросе о локализации такси сказано уже многое, и все справедливо, но только до определенного момента. Действительно, как замечали эксперты, в результате больше всего выиграют модели АвтоВАЗа - это Granta, Vesta, Iskra, Aura, а также отдельные модели "Москвича" и электромобили Evolute (всего около 10 моделей). Кстати, я фанат Evolute и в командировках в Нижний Новгород всегда радуюсь, когда по заказу приезжает их "электричка". И таксисты их хвалят, что немаловажно.

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Где-то требования к локализации начнут работать уже очень скоро - с 1 марта 2026 года, где-то, преимущественно на востоке страны, срок сдвинут к 2028-2030 году. Вроде бы время есть.

Справедливо остается открытым вопрос: как быть с теми, кто подрабатывает на собственной машине, и совершенно точно не будет покупать новую, чтобы соответствовать. Скорее всего, они с этого рынка уйдут и машин, доступных для заказа, станет еще меньше, а цены немного подрастут.

Но все это, положа руку на сердце, касается исключительно эконом-класса. Про остальные классы речь не идет. И понятно почему. Ведь даже если мы посмотрим на комфорт, то ответ на вопрос, какие машины отечественного производства можно использовать там, мы вряд ли найдем. Какие сегодня на рынке есть отечественные предложения уровня Skoda Octavia, Kia Cerato?

А если мы говорим про комфорт-плюс? Сегодня Яндекс предлагает там Cherry Tiggo 7 Pro. Да, на заводе локализованного Tenet в Калуге будет выпускаться Tiggo 7 Plus. Но и на этом все. Какие будут альтернативы Toyota Camry, Kia Optima и прочим? Не очевидно. А это ведь только комфорт-плюс.

В бизнес-классе у Яндекса сегодня отвечает только актуальный Hongqi H5 - породистый бизнес-седан из Поднебесной. Какие здесь альтернативы? Просматриваются ли?

Можно сказать, что бизнес, комфорт-плюс и даже комфорт - это сервисы для богатых, а обычные люди ездят экономом и не переживают.

Так что если этих предложений на рынке вообще не останется, никто этого особо и не заметит. Сказать можно. Только не получится ли так, что в погоне за поддержкой отечественных производителей мы опять немного забудем отечественных потребителей?