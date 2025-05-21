Названы причины для дополнительной шумоизоляции авто

Салоны автомобилей, часто используемых в поездках на дальние расстояния, крайне рекомендуется дооснастить дополнительной шумоизоляцией, сообщила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

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В беседе с "Газетой.Ru" эксперт напомнила, что на скорости более 100 км/ч аэродинамические и дорожные шумы значительно усиливаются, поэтому без данной доработки попросту не обойтись.

Она подчеркнула, что если владелец автомобиля ценит комфорт и использует его в такси, для семейных поездок или длительных путешествий, то это тоже является поводом задуматься об установке дополнительной шумоизоляции. Также причиной для улучшения машины может стать недостаточная заводская обработка или наличие качественной аудиосистемы.

При выборе материалов и специалистов по дооснащению эксперт советует обращать внимание на производителя, толщину и плотность используемых компонентов, а также на опыт мастера. Однако, если автомобиль используется редко или только для коротких поездок по городу, дополнительная шумоизоляция может быть излишней, резюмировала Трушкова.

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