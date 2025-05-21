Эксперт провёл тест-драйв легендарной «Победы»

ГАЗ-М20 "Победа" - это, без сомнения, один из ключевых символов советского автомобилестроения первых послевоенных лет. В своё время эта машина произвела настоящий фурор. Тест-драйв именно такого раннего седана провел эксперт Сергей Канунников и рассказал об особенностях ретромобиля.

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Ее испытания начались еще в 1944 году, а в 1946-м уже началось серийное производство. Однако автомобиль производили в авральном режиме, чтобы выпустить его как можно скорее - вскоре после окончания войны. А спешка, как известно, не приводит к хорошим результатам.

Первые образцы были далеки от идеала. Сцепление и выхлопная система работали плохо, в салон проникали выхлопные газы и пыль. Подушка заднего сиденья была слишком высокой.

Производство остановилось после выпуска чуть более пяти тысяч экземпляров. Только в конце 1948 года седан был доработан и снова начал сходить с конвейера.

Конструкцию первого в СССР серийного несущего кузова авто во многом заимствовали у Opel Capitan, который активно изучали на Горьковском заводе при создании новинки. Именно поэтому у машин есть так много общего во внешнем виде. От "Опеля" машине досталась и передняя пружинная независимая подвеска.

Двигатель - не самая сильная сторона автомобиля. Изначально планировалось установить на автомобиль шестицилиндровый двигатель, но высшее руководство страны отклонило эту идею из-за его неэкономичности. Поэтому на ГАЗ-М20 был установлен четырёхцилиндровый агрегат объёмом 2,12 литра и мощностью всего 50 лошадиных сил. Позднее отдача была увеличена до 52 лошадиных сил.

Впоследствии на "Победе" всё же появилась шестицилиндровая версия двигателя мощностью 90 лошадиных сил. Но она была доступна только на специальных "догонялках" для КГБ - ГАЗ-М20Г.

Багажник машины был двухсекционным: с запасным колесом внизу и местом для багажа сверху. Дизайн интерьера салона был вдохновлён американским Chevrolet начала 1940-х годов. Салон был солидным как по дизайну, так и по набору приборов. В нём даже были часы, которые впоследствии стали неотъемлемой частью автомобилей Горьковского завода.

Седан пользовался устойчивым спросом на вторичном рынке не только в 1960-х и 1970-х годах, но и в начале 1980-х годов.

ГАЗ-М20 выпускался 12 лет, до 1958 года, что по меркам советской автомобильной промышленности было небольшим сроком. Всего было произведено около 236 тысяч экземпляров.

Сегодня "Победа" - одна из самых любимых и уважаемых советских машин. Она заслужила это по праву, как и своё имя.

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