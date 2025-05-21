Механик перечислил десять причин тугой тормозной педали

Тяжёлое усилие на педаль тормоза может быть вызвано особенностями узла, но чаще указывает на технические неисправности транспортного средства. Как определить, в чём именно заключается причина, объяснил глава по сервису и запчастям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов, слова которого приводит Gazeta.ru.

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Чаще всего неисправности возникают в вакуумном усилителе. Это может быть поломка насоса, разгерметизация шлангов, повреждение диафрагмы — любой их этих дефектов может привести к увеличению усилия.

Помимо этого, педаль становится тяжёлой, если в гидравлический контур тормозной системы попадает воздух, а также при износе и заклинивании суппортов и поршней, либо некорректная работа электронных систем безопасности. Проблемы не исключены и из-за использования некачественной тормозной жидкости.

«В электромобилях жесткая педаль может быть следствием неправильных настроек электроники или программного сбоя», — заключил эксперт.

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