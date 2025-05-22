Чем интересен кабриолет MINI John Cooper Works 2025

После запуска нового поколения John Cooper Works основное внимание общественности было сосредоточено на хэтчбеке с жёсткой крышей F66. Однако в тени оказался другой представитель линейки — MINI John Cooper Works Convertible 2025 года (F67). Судя по свежим фотографиям с Лазурного Берега, этот автомобиль вполне достоин быть в центре внимания.

© rubmw.ru

Данный вариант открытого хэтчбека выполнен в классическом для бренда стиле: кузов окрашен в зелёный цвет British Racing Green с выразительными красными акцентами на зеркалах и полосах на капоте — дань традициям семейства JCW.

Под капотом установлен проверенный 2,0-литровый турбированный двигатель B48 от BMW, мощностью 228 л.с. и крутящим моментом 380 Нм — заметное увеличение по сравнению с предыдущей моделью. Двигатель работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT). Согласно официальным данным, разгон до 100 км/ч занимает 6,2 секунды, но в ходе испытаний автомобиль уверенно преодолел этот рубеж за 5,82 секунды. Максимальная скорость составляет 245 км/ч — более чем достаточно для уверенного движения даже на автобанах.

Новая модель сохраняет фирменный внешний облик MINI. Это всё тот же энергичный и харизматичный автомобиль, теперь с более утончённой внешностью. Обновлённый дизайн включает глянцево-чёрные декоративные элементы, современные светодиодные фары и тканевую крышу в клетку, подчёркивающую характер бренда.

Без компромиссов не обошлось. Рекомендованная розничная цена составляет $43 700 (без учёта доставки в $1 175), что делает модель не самым доступным решением. Кроме того, практичность остаётся на среднем уровне: при сложенной крыше объём багажника составляет всего 160 литров. Часть пространства можно освободить, сложив задние сиденья и приподняв стекло багажника, но модель явно не рассчитана на длительные поездки. Тем не менее, конструкция мягкой крыши выполнена на высоком уровне: она имеет три режима — может частично открываться как люк или полностью складываться за 18 секунд при скорости до 30 км/ч. Это делает её удобной для спонтанных поездок в хорошую погоду.