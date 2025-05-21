В России продают редкую Lada «Тарзан» с дизелем Peugeot

В Самарской области в продаже появился редкий ВАЗ-2109 "Тарзан", который был модифицирован для установки дизеля от Peugeot. Всего таких автомобилей было выпущено примерно 105 штук.

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Автомобили мелкой серии Tarzan представляли собой гибрид: на шасси "Нивы" устанавливали кузова автомобилей семейства Samara. В 2001 году появляется смелая идея выпустить "Тарзан" с дизельным двигателем Peugeot объёмом 1,9 литра. Владелец утверждает, что родной пробег у этого мотора составляет 30 000 км. Но, очевидно, что столько намотано после капремонта в 2022 году.

"Автомобиль на ходу, в отличном состоянии, не битый, кузов в родной краске, салон чистый", - говорится в объявлении.

Также авто был подвергнут тюнингу: установлен ТНВД Bosch, гидравлическое сцепление, ЭСП спереди, дополнительное освещение ("люстра"), сигнализация, перенесена кулиса КПП для удобства управления рычагами трансмиссии.

Цена - 840 000 рублей. Новая Lada Niva Legend сейчас в России стоит более миллиона рублей.