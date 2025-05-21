Эксперт предупредил о вредных для машины привычках

Привычки автовладельцев долго выжимать сцепление, резко стартовать или тормозить могут наносить вред машине и приводить к ее быстрой поломке, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт, представитель транспортной компании КИТ Сергей Гребенщиков.

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«Резкие старты и торможения убивают тормозные колодки и диски, перегружают коробку передач и увеличивают расход топлива на 15-30 процентов, — предупредил эксперт. — Другая привычка — движение на непрогретом двигателе. Она особенно опасна зимой, ведь холодное масло густое и плохо смазывает детали, при этом повышается износ цилиндров и поршней, сокращается ресурс двигателя».

Езда на высокой передаче при низкой скорости, по словам Гребенщикова, также может приводить к поломкам. Например, к перегрузке сцепления и вибрации, которые вредят подвеске. Автоэксперт рекомендовал снижать передачу при обгоне или подъеме.

«Постоянная езда по кочкам и ямам даже на неубиваемых машинах приводит к разбитым амортизаторам и стойкам, трещинам в кузове, а также к развалу колес и износу шин, — сказал Гребенщиков. — Долгое выжимание сцепления, например, на светофоре с включенной первой передачей, может стать причиной износа выжимного подшипника и перегрева диска сцепления. На остановках дольше 10 секунд лучше всего перевести механическую коробку на нейтраль и поставить машину на ручник».

Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов назвал обязательную процедуру, которую стоит обязательно провести весной, кроме замены шин. Речь идет о проверке схода-развала колес.