Нужно ли прогревать двигатель машины летом

Летом многие водители задаются вопросом, а нужно ли вообще прогревать двигатель? Или можно просто сразу ехать? Особенно волнуются владельцы машин с пробегом, турбомоторами и "старой закалки". Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", есть ли смысл прогревать мотор в теплое время года.

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При запуске двигателя, независимо от времени года, в моторе происходит несколько вещей:

• Масло начинает циркулировать по системе

• Температура внутренних компонентов начинает расти

• ЭБУ (электронный блок управления) работает по "холодной" топливной карте

Но летом условия уже благоприятны: воздух тёплый, масло не загустевшее, плотность смеси ближе к рабочей с первых секунд.

Нужно ли ждать на месте?

Нет. В жаркое время года достаточно 20-30 секунд, чтобы:

• Масло разошлось по магистралям

• Давление в системе стабилизировалось

• Электроника адаптировалась к запуску

Этого вполне достаточно, чтобы начинать движение.

Почему не стоит "греть до рабочей температуры" стоя:

• Лишний расход топлива: на прогрев уходит до 300-500 мл топлива за 5-10 минут.

• Загрязнение свечей: на холостых оборотах смесь богаче, это ускоряет нагар.

• Разжижение масла: лишний холостой прогрев вызывает попадание топлива в масло.

• Плохая вентиляция подкапотного пространства: в жару стоячий прогрев перегревает узлы, особенно у авто с неочищенным радиатором.

Как правильно: идеальный алгоритм летом

1. Завёл двигатель

2. Подождал 20-30 секунд (если коробка "автомат" - подольше, чтобы "села передача")

3. Начал движение на спокойных оборотах

4. До достижения рабочей температуры не крутить выше 2500-3000 об/мин

Когда стоит подождать подольше: автомобиль с турбонаддувом, ДВС с большим пробегом, сразу после долгого простоя, в случаях, если авто стоит в тени и металл остыл до ночной температуры

В таких ситуациях лучше подождать до 1 минуты, но не больше. Таким образом, прогревать двигатель летом - не нужно в привычном "зимнем" понимании. Двигатель и система смазки выходят на рабочий режим достаточно быстро, и движение на лёгкой нагрузке гораздо полезнее, чем стояние на месте, - отмечает Тишкова.

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