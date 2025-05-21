Появилось видео экстремальных испытаний арктического вездехода ТМ-140. Публикацию ролика приурочили ко Дню полярника. Техника приспособлена для освоения Крайнего Севера, работает при экстремально низких температурах и проходит по любому бездорожью.

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Как это происходит, можно понаблюдать в очередном выпуске проекта "Наш краш", опубликованном в Telegram-канале ГК Ростех. ТТМ-140 проверяли разными способами - пытались утопить вездеход, вывести из строя, перегрузив сверх допустимых ограничений. Устроили даже настоящие гонки и извлечение машины из болота. Но вездеход работал в штатном режиме.

В видео показали, что дает возможность вездеходу без проблем двигаться по болотам и рекам. На гусеницах у него установлено специальное резиновое покрытие, благодаря которому расширяется колея и снижается давление на грунт. Об этом говорил и заместитель главного конструктора завода Сергей Чирков. Управляемость на бездорожье достигается благодаря шестиступенчатой гидромеханической трансмиссии с электрогидравлической системой управления. А уникальная полуавтоматическая коробка передач ТМ-140 - надежное решение для экстремальных арктических условий.

По словам Сергея Чиркова, полуавтомат - исключительно заводская разработка. Водитель нажимает на кнопку, электромагнит получает команду и переключает передачу. Это удобно для районов Крайнего Севера, Сибири.

В кабине вездехода, а там помещаются 7 человек, все предусмотрено для комфортной работы. Пассажирский отсек может вместить до 28 человек. Это на тот случай, когда будет необходимость спасти людей из экстремальных ситуаций.