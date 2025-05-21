Как защитить автомобильный аккумулятор в жару

Защита автомобильного аккумулятора от летнего зноя является критически важной задачей. Высокие температуры способны негативно повлиять на его функционирование, сокращая срок службы и снижая производительность. Эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» Олеся Яшина в интервью изданию «Южный федеральный» поделилась рядом рекомендаций, призванных помочь автовладельцам обезопасить источник питания в жаркие дни.

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Специалист подчеркивает важность правильного выбора места для парковки. Рекомендуется ставить автомобиль в тень, например, под деревьями или навесами. Если такая возможность отсутствует, применение солнцезащитных козырьков и экранов также способствует снижению температуры в салоне и, как следствие, в моторном отсеке.

Яшина обращает внимание на необходимость регулярной проверки состояния клемм и проводов на предмет коррозии и загрязнений. Коррозия на клеммах может привести к ухудшению контакта и последующему перегреву энергетического узла. Для устранения коррозии рекомендуется использовать специальные чистящие средства или щетку. Также следует убедиться в надежной затяжке клемм.

При наличии свинцово-кислотного аккумулятора важно поддерживать достаточный уровень электролита. Эксперт советует регулярно проверять его и при необходимости доливать дистиллированную воду. Недостаток жидкости может стать причиной перегрева и ухудшения производительности, особенно в условиях жары.

Помимо этого, Яшина призывает не перегружать аккумулятор. В жаркую погоду потребление электроэнергии возрастает из-за активной работы кондиционера, мультимедийной системы и других электрических приборов. Использование этих устройств должно быть разумным.

Возраст устройства также играет роль: чем старше аккумулятор, тем более он уязвим к воздействию высоких температур. Если батарее более трех-четырех лет, рекомендуется рассмотреть ее замену. На рынке также доступны специальные термозащитные чехлы, помогающие поддерживать оптимальную температуру и защищать от перегрева.

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