Власти Москвы проиндексируют стоимость эвакуации автомобилей

Стоимость эвакуации транспортных средств в Москве вырастет с 1 июня. Об этом 20 мая сообщил сайт «Московского транспорта».

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В частности, эвакуация транспорта категорий M, A и B будет стоить 7600 руб.. За эвакуацию автомобилей категории B от 80 до 250 лошадиных сил (л. с.) придется заплатить 11 400 руб. Перемещение транспорта категории B от 250 л. с. обойдется в 11 845 руб.

Уточняется, что средства от индексации тарифов на эвакуацию пойдут на улучшение городской инфраструктуры, открытие новых станция метро, реконструкцию трамвайных линий и многое другое.

Стоимость указали с условием оплаты до 60 дней с момента возврата транспорта, при этом она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.

Как сэкономить на ОСАГО

«ГлагоL» сообщал ранее, что в обновленной версии приложения «Госуслуги Авто» появилась функция, благодаря которой можно сообщить автовладельцу о том, что его машина, к примеру, мешает проезду. Сообщение будет анонимным. Сообщить можно о том, что машина блокирует проезд, произошло ДТП или происходит эвакуация.