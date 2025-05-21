Стоимость китайских кроссоверов снижается быстрее, чем у других марок

Покупка новой машины всегда является радостным моментом для любого водителя, однако, как известно, она может быть сопряжена с определенными рисками. В первую очередь, стоит обратить внимание на будущую ликвидность автомобиля. Приобретение малоизвестного бренда из-за рубежа, особенно в кредит, может обернуться серьезными финансовыми потерями в будущем.

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Согласно старой водительской мудрости, любой автомобиль начинает терять в цене уже в момент выезда из автосалона. По мнению портала "Автовзгляд", сегодня остаточная стоимость китайских кроссоверов снижается чуть быстрее, чем у других марок.

По данным "Национального агентства промышленной информации" (НАПИ), через три года стоимость Geely Coolray составит примерно 71,1% от первоначальной цены. Для Haval F7 этот показатель составит около 64,6%, а для Chery Tiggo 7 Pro - 70-71%.

Специалист компании "Цифра брокер" Владимир Корнев, в свою очередь, предупредил, что в первый год владения китайским кроссовером можно потерять до 40% его стоимости. Это на 10% больше, чем у японских и корейских моделей, которые традиционно считаются более надежными.

Однако председатель "Российско-Оманского делового совета" и советник по экономике и промышленности Александр Гриф не согласен с коллегой. Он заявил, что резкое снижение стоимости не является общей тенденцией для всех китайских машин.

Наиболее востребованные бренды, такие как Chery, Haval и Geely, демонстрируют отличные показатели по сравнению с малознакомыми производителями из Китая. Их популярность и наличие широкой сети дилеров способствуют поддержанию спроса и сохранению цены на вторичном рынке, резюмировал он.

Так, модели Coolray, Tugella, Jolion и Tiggo 4 демонстрируют стабильность стоимости и входят в число лидеров по сохранению цены. Например, Coolray за три года и вовсе подорожал.

Кроме того, согласно данным, приведенным агентством "Автостат", Geely Coolray с индексом 122,3% стал самым выгодным китайским автомобилем. Haval Jolion и Geely Atlas Pro также показали хорошие результаты.

Это говорит о том, что легковушки из Поднебесной становятся все более конкурентоспособными на рынке и могут смело соперничать с корейскими и европейскими брендами в плане сохранения стоимости.

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