Марка Sollers начала отгрузку автобусов SA9

Как стало известно редакции Quto, российский производитель коммерческой техники провёл сертификацию флагманской модели и теперь начинает отгрузку пассажирских машин дилерам. «Коачи», в основе которых лежит разработка китайской компании Ankai, выпускает бывший завод Mazda во Владивостоке.

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12-метровый «турист» оборудован 370-сильным дизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В списке оборудования есть противозаносная система, камеры кругового обзора, контролёр слепых зон и другие помощники.

Кроме того, модель предлагает спальное место водителя, полноразмерную туалетную кабину, 53-литровый холодильник, а также диспенсер для воды. На каждом кресле есть индивидуальные столики, ремни безопасности и подножки для ног.

Между тем, в России начали выпуск нового минифургона — это Sollers SF1. На выбор клиента доступны версии полной массой 2600 или 2499 кг.