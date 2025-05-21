Lada Largus прошел рубеж: выпущен 50-тысячный автомобиль

21 мая - особенный день для завода "Лада Ижевск": с конвейера сошел 50-тысячный автомобиль. "Юбилейным" стал 5-местный универсал Largus Cross в цвете "Капитан" и комплектации "Комфорт".

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Старт промышленного производства Lada Largus на новой площадке в Ижевске состоялся 15 мая 2024 года. До этого семейство "Ларгусов" выпускали на головном заводе АО "АвтоВАЗ" в Тольятти.

В настоящее время семейство Largus представлено фургоном (цена - от 1 670 000 рублей) и 5-местными универсалами - обычным и в исполнении Cross (от 1 660 000 рублей). В зависимости от выбранного варианта доступны 90- и 106-сильные двигатели объемом 1.6 литра в паре с 5-ступенчатой МКП.

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