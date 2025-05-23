В Россию привезли Toyota Harrier от 3,1 млн рублей

Одним из таких вариантов является Toyota Harrier. Компания из Владивостока предлагает заказать новый леворульный Harrier за 3 105 276 рублей. Комплектацию не уточнили, но в эту стоимость входит тканевый салон, люк в крыше, система бесключевого доступа.

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Еще один такой кроссовер можно приобрести за 3,2 млн рублей у компании из Якутска. Другая компания из Владивостока предлагает авто на 20 тысяч рублей дороже.

Версия с кожаной отделкой интерьера стоит минимум 3,92 млн рублей, но водителю придется смириться с правым расположением руля. Технические характеристики: 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л. с. и бесступенчатая трансмиссия Direct Shift CVT. Привод – передний.

Также в продаже есть полноприводная гибридная версия модели с 2,5-литровым двигателем мощностью 178 л.с., 120-сильным электромотором и электромеханическим вариатором E-CVT. Стоимость начинается от 4,2 млн рублей, а машины из наличия стоят от 5,79 млн рублей.

Напомним, что Lada Iskra можно будет купить по программе льготного автокредитования. Toyota представила седан Crown, который бросает вызов Maybach.