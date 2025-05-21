Как выглядел самый необычный прицеп выпущенный для VW Beetle

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Движение с прицепами — это всегда непросто. Особенно, когда нужно заехать задним ходом в узкое пространство. Но не все прицепы одинаковые!

Посмотрите на один необычный прицеп из 1960-х, созданный специально для Volkswagen Beetle. Он назывался Efes Auto-Porter.

Auto-Porter однозначно увеличивал грузоподъёмность «Жука», превращая его в нечто вроде маленького пикапа. Но самое интересное в нём — это способ крепления к автомобилю. Ну и ещё тот факт, что у него всего одно колесо, установленное на поворотной стойке, как у гигантской тележки из супермаркета.

Для начала давайте про крепление. Он не соединяется с машиной через обычный фаркоп, а монтируется прямо к кронштейнам заднего бампера Beetle, которые, в свою очередь, крепятся к кузову за задними крыльями. У Beetle конструкция типа «полумонокок»: кузов самонесущий, но установлен на отдельной раме.

В итоге прицеп работает как продолжение автомобиля, без шарнира, что делает движение задним ходом куда проще — если, конечно, не забыть, что Beetle теперь стал примерно на метр длиннее. Так что управлять им должно быть намного проще, чем автомобилем с обычным прицепом. Хотя есть вопросы к развесовке: груз в прицепе должен добавлять ещё больше нагрузки на и так перегруженные задние колёса.

Знаете, что ещё может повлиять на управляемость? Это одно единственное колесо на поворотной стойке. Так как оно поворотное, маневренность у такого прицепа, вероятно, отличная. Но меня немного беспокоит то, о чём я только что узнал — так называемый «флаттер эффект».

Вы ведь замечали, как иногда, когда толкаешь тележку в супермаркете по прямой, одно колесо вдруг решает устроить вакханалию и начинает бешено вибрировать? Вот это и есть флаттер эффект.

А из-за чего он возникает? Известно, что этот эффект возникает, когда роликовое колесо входит в резонанс с вибрациями, и это вызывает сильную раскачку. Один из факторов — это расстояние между осью поворота стойки и осью самого колеса.

Говорят, что чем длиннее это расстояние, тем меньше вероятность флаттера. У Auto-Porter оно, похоже, есть — но достаточно ли его? Может быть!