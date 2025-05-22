Водители в РФ стали заметно чаще оплачивать штрафы

Автомобильный сайт "Дром" провел опрос (результаты были предоставлены "Российской газете"), в результате которого выяснилось, что за 11 лет водители страны стали на 14% чаще выплачивать штрафы ГИБДД.

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Среди опрошенных 43% сказали, что оплачивают штрафы "очень редко", 36% - несколько раз в год и 11% - несколько раз в месяц. В 2014 году в ходе аналогичного опроса итоговые данные показали, что ежемесячно проводили оплату квитанций за нарушения ПДД всего 3% респондентов - рост почти в четыре раза.

Только 10% водителей ответили, что не платят или не получают штрафы вовсе. Из них 5% сказали, что вообще не получают штрафы, 3% - договариваются с инспектором о выплате на месте. Только 2% опрошенных сказали, что получают уведомления, но не оплачивают их, а 11 лет назад такой ответ дало в пять раз больше автолюбителей (11%).

Наиболее ответственно к оплате штрафов относятся в Ленинградской (96%) и в Амурской (95%) областях, а также в Московской области и Красноярском крае, где штрафы вовремя оплачивают 94% водителей.

При этом "очень редко" проводят выплаты в основном водители Забайкалья (58%), Нижегородской области (52%) и по 52% Краснодарского края и Тюменской области. Несколько раз в год оплачивают "письма счастья" за нарушения ПДД преимущественно автолюбители из Новосибирской области (41%), по 40% из Татарстана и Ленинградской области, а также по 39% из Пермского края и Московской области. Несколько раз в месяц штрафы оплачивают водители Москвы и по Московской области - по 20% опрошенных и 16% автолюбителей Красноярского края.

В комментариях к опросу водители обсуждали частые причины получения штрафов - одной из основных стало превышение скоростного режима на трассе. Отмечали также "письма счастья" за негорящий задний габарит и за непристегнутый ремень.

Пользователи "Дрома" делились мнением, насколько правильно за городом выставлены ограничения скорости и установлены камеры.

"В 90% случаев камера стоит там, где отлично просматриваемый, прямой участок дороги, но при этом сплошная линия. Приходится плестись за вереницей фур, а потом, на слепом повороте их обгонять, поскольку там будет пунктирная линия разметки. Камеры нужно ставить на перекрестках, а не на прямых участках дороги".

С его мнением согласилось более 600 посетителей сайта.

Водители также говорили, что чаще всего штрафы получают, когда едут в другой регион и "где по незнанию разгонишься". И выделяли отдельные регионы, где чаще всего они получали штрафы. Среди них Волгоградская, Новосибирская и Самарская области.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Всероссийский опрос проводился с 31 марта по 8 апреля 2025 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 10 тысяч человек.