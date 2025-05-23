К чему приведет новый закон о локализации такси

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Участники рынка полагают, что ужесточение требований затормозит обновление автопарков. На какие авто пересядут российские таксисты и как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Какие машины смогут работать в такси с учетом нового закона

В такси разрешат использовать авто, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Также допускаются машины по более ранним контрактам, если в проект вошли новые инвесторы с аналогичным опытом.

Эксперты выделяют семь машин, которые смогут работать в российском такси после вступления закона в силу:

Lada Granta;Lada Vesta;Lada Aura;китайские Haval Jolion;Haval F7/F7x;BAIC U5 Plus;Kaiyi E5.

Все эти машины собираются в России и соответствуют заявленным требованиям.

Однако автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что с такими автомобилями в такси больше не будет разделения на классы «эконом» и «комфорт», так как их скорее можно отнести к экономическому классу.

— Но есть надежда, что в будущем и другие автомобили присоединятся к этому списку. Посмотрим, что из этого получится. Основная задача закона — каким-то образом поддержать российский автопром и подтолкнуть иностранных производителей к локализации своих автомобилей в России. Насколько это получится, сказать сложно, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, на данный момент российский автомобильный рынок довольно слаб, и непонятно, какие машины будут закупать таксопарки. При этом открывать новое производство, считает автоэксперт, довольно рискованно.

— Рисковать будут российские компании, которые сейчас приводят к нам китайские марки. Все автомобили, которые появились в последнее время, — это российские деньги и сборка из китайских машинокомплектов, — рассказал Моржаретто.

Что касается спроса на такси после вступления закона в силу, то, как полагает эксперт, он может снизиться в связи с дальнейшим ростом цен на такси.

— Но это скорее можно назвать общей проблемой, произрастающей высоких кредитных ставок и цен (и невозможности приобрести новый автомобиль как следствие), — считает собеседник «ВМ». — В связи с этим законом подозреваю, что часть людей из легального рынка такси уйдет в «серую» зону, а цены на перевозки вырастут.

Без «шашечек» и выделенной полосы

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что наряду с сервисами такси существует и сектор перевозок по заказу. И необязательно, что это «нелегальные участники рынка».

— Перевозить по заказу можно, будучи и не таксистом. Просто это не будет называться «такси», не будет «шашечек» и права движения по выделенным полосам, — объяснил эксперт.

По его мнению, часть таксистов уйдет в этот сектор разной степени «серости», и цены там будут ниже. А вот легальные такси после «пересадки» на отечественные машины поднимут стоимость поездок.

— При этом в такси лучше выполняются требования безопасности. У водителей, которые работают через агрегаторы, остается «цифровой след» от любой поездки. Это, конечно, большой плюс такси. Думаю, что в целом пассажиры проиграют, но не сильно. Просто те, кто не готов получить новые и более высокие цены, будут ездить на машинах без «шашечек», — предположил Янков.

Сложное положение для таксистов

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов считает, что в настоящее время в России нет коммерческого автомобиля, который отвечает требованиям такси:

— Автомобили, которые используются сейчас, предназначены для частного использования. Крепкая подвеска, «неубиваемый» мотор, большой багажник, возможность отделить водителя перегородкой от пассажиров — все эти требования ни в одном нашем автомобиле воплотить нельзя.

По его словам, потребность столичного региона в замене автомобилей составляет около 35 тысяч машин в год.

— И если эта система ограничений по локализации и баллам будет введена, то проводить такую замену станет сложно, — заключил Амосов.

По оценке Аналитического центра при правительстве России, в результате принятия закона о локализации такси отрасль может лишиться до 507 тысяч водителей, что составляет около 51 процента от их общего количества. Совокупные выпадающие доходы водителей достигнут суммы 289 миллиардов рублей.