Локализация такси в России: к чему приведет новый закон

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С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Участники рынка полагают, что ужесточение требований затормозит обновление автопарков. На какие авто пересядут российские таксисты и как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».

К чему приведет новый закон о локализации такси
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Какие машины смогут работать в такси с учетом нового закона

В такси разрешат использовать авто, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Также допускаются машины по более ранним контрактам, если в проект вошли новые инвесторы с аналогичным опытом.

Эксперты выделяют семь машин, которые смогут работать в российском такси после вступления закона в силу:

Lada Granta;Lada Vesta;Lada Aura;китайские Haval Jolion;Haval F7/F7x;BAIC U5 Plus;Kaiyi E5.

Все эти машины собираются в России и соответствуют заявленным требованиям.

Однако автоэксперт Игорь Моржаретто полагает, что с такими автомобилями в такси больше не будет разделения на классы «эконом» и «комфорт», так как их скорее можно отнести к экономическому классу.

— Но есть надежда, что в будущем и другие автомобили присоединятся к этому списку. Посмотрим, что из этого получится. Основная задача закона — каким-то образом поддержать российский автопром и подтолкнуть иностранных производителей к локализации своих автомобилей в России. Насколько это получится, сказать сложно, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, на данный момент российский автомобильный рынок довольно слаб, и непонятно, какие машины будут закупать таксопарки. При этом открывать новое производство, считает автоэксперт, довольно рискованно.

— Рисковать будут российские компании, которые сейчас приводят к нам китайские марки. Все автомобили, которые появились в последнее время, — это российские деньги и сборка из китайских машинокомплектов, — рассказал Моржаретто.

Что касается спроса на такси после вступления закона в силу, то, как полагает эксперт, он может снизиться в связи с дальнейшим ростом цен на такси.

— Но это скорее можно назвать общей проблемой, произрастающей высоких кредитных ставок и цен (и невозможности приобрести новый автомобиль как следствие), — считает собеседник «ВМ». — В связи с этим законом подозреваю, что часть людей из легального рынка такси уйдет в «серую» зону, а цены на перевозки вырастут.

Без «шашечек» и выделенной полосы

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков рассказал, что наряду с сервисами такси существует и сектор перевозок по заказу. И необязательно, что это «нелегальные участники рынка».

— Перевозить по заказу можно, будучи и не таксистом. Просто это не будет называться «такси», не будет «шашечек» и права движения по выделенным полосам, — объяснил эксперт.

По его мнению, часть таксистов уйдет в этот сектор разной степени «серости», и цены там будут ниже. А вот легальные такси после «пересадки» на отечественные машины поднимут стоимость поездок.

— При этом в такси лучше выполняются требования безопасности. У водителей, которые работают через агрегаторы, остается «цифровой след» от любой поездки. Это, конечно, большой плюс такси. Думаю, что в целом пассажиры проиграют, но не сильно. Просто те, кто не готов получить новые и более высокие цены, будут ездить на машинах без «шашечек», — предположил Янков.

Сложное положение для таксистов

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов считает, что в настоящее время в России нет коммерческого автомобиля, который отвечает требованиям такси:

— Автомобили, которые используются сейчас, предназначены для частного использования. Крепкая подвеска, «неубиваемый» мотор, большой багажник, возможность отделить водителя перегородкой от пассажиров — все эти требования ни в одном нашем автомобиле воплотить нельзя.

По его словам, потребность столичного региона в замене автомобилей составляет около 35 тысяч машин в год.

— И если эта система ограничений по локализации и баллам будет введена, то проводить такую замену станет сложно, — заключил Амосов.

По оценке Аналитического центра при правительстве России, в результате принятия закона о локализации такси отрасль может лишиться до 507 тысяч водителей, что составляет около 51 процента от их общего количества. Совокупные выпадающие доходы водителей достигнут суммы 289 миллиардов рублей.

Автоэксперт
Олег Амосов
Кирилл Янков
Игорь Моржаретто
Правительство РФ