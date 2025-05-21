Зачем платить больше: почему лучше чаще менять масло, а не покупать самое дорогое
IPAA: дорогие автомасла чаще подделывают
При выборе моторного масла многие автовладельцы ориентируются на известные бренды. Однако, как отмечают эксперты Независимой нефтяной ассоциации (IPAA), бренд – не гарантия лучшей защиты двигателя. Дорогие масла чаще подделывают, а это увеличивает риск приобрести некачественный продукт.
Сертифицированное недорогое масло может быть даже полезнее – при условии частой замены, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.
Современные двигатели чувствительны к качеству смазки, и рекомендованные интервалы в 15–20 тысяч километров нередко завышены. Эксперты советуют менять масло чаще – так даже более простой продукт обеспечит лучшую защиту мотора.
Преимущества частой замены:
- всегда свежие присадки
- меньше продуктов износа и абразивов
- меньше шансов на нагар и отложения
- продление ресурса двигателя.
Поэтому важнее регулярность, а не цена продукта. Надежность двигателя зависит не от стоимости масла, а от своевременности его замены.