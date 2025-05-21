Почему в автомобиле лучше не курить

Как автомобили стали «друзьями курильщиков»

Альфред Данхилл — тот самый, что дал имя знаменитому бренду сигарет — в начале XX века первым почувствовал связь между автомобилем и курением. Сначала он выпускал экипировку для водителей: шлемы, очки, меховые перчатки — без них ездить в открытых авто было непросто.

Позже Данхилл обратил внимание на курильщиков трубок, которым за рулем было особенно неудобно. Так появилась уникальная «автомобильная» трубка с выступом, защищающим лицо от пепла.

В 1914 году Данхилл даже выпустил собственный автомобиль, а почти век спустя Aston Martin создал лимитированную версию DB7 Alfred Dunhill Edition — для истинных ценителей сигар. В комплекте были хьюмидор, зажигалка и сигарный каттер. Идея была проста: и курение, и вождение — это не просто действия, а ритуалы, в которых важна каждая деталь.

Почему теперь курить в машине не модно

Сегодня продать авто с прокуренным салоном — задача не из легких. Запах неуловимо стойкий, и сигары его не спасают. Постепенно курение за рулем стало считаться дурным тоном, особенно в обществе, где растёт внимание к экологии и здоровью.

Во многих странах курение за рулем уже ограничено или запрещено законом. В России пока что на уровне инициатив. Прямого запрета в ПДД нет, но пункт 2.7 запрещает вождение в «состоянии опьянения» — возможно, вскоре туда отнесут и курение.

Чем опасно курение за рулем

Основная проблема даже не в дыме, а в отвлечении внимания. При скорости 72 км/ч машина проезжает 20 метров за секунду, при 108 км/ч — уже 30. Пара секунд на прикуривание или затяжку — и аварии не избежать. Одной рукой рулить сложно, а дым мешает обзору и снижает скорость реакции.

Сегодня прикуриватели в авто практически исчезли — вместо них теперь USB-порты и розетки на 12 В. Минтранс даже предложил фиксировать курение с помощью камер — как и другие действия, отвлекающие от дороги: еду, макияж, электронные сигареты.

Что дальше?

Пока сложно сказать, к чему всё это приведёт. Но ирония в том, что современные автомобили уже сами по себе отвлекают: мониторы, сенсорные экраны, управление как в смартфоне. Возможно, следующим шагом станет борьба не с курением, а с самими гаджетами за рулём.