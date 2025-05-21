Экспозицию Музея транспорта Москвы пополнит легендарный "рафик"

Заниматься владельцу этой "Победы" было чем: например, регулировкой карбюратора. В современных машинах таких устройств уже нет. Впрочем, и прокатиться с ветерком на первом советском такси мало кто отказывался: автомобиль развивал скорость до ста километров в час. В салоне - комфортные кожаные сидения, но на этом удобства заканчиваются.

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"Здесь нет гидроусилителя руля, нет ремней безопасности, нет подушки безопасности. Нет кондиционера, печка тоже не очень сильная. Зимой ноги очень сильно мерзли, летом здесь просто очень душно", - рассказывает Вячеслав Курицын, руководитель управления учета и хранения Музея транспорта Москвы.

Но для неискушенного послевоенного времени машина с белыми шашечками была роскошью и диковинкой. Кстати, зеленый "глаз", сигнализирующий о том, что водитель свободен, впервые появился именно на "Победе". В 1957-м на смену ей пришла "Волга". И постепенно вытеснила все остальные такси в СССР. За яркий цвет крыши ее нарекли "Красной Шапочкой" - советские люди любили давать автомобилям прозвища.

Из-за особой формы воздухозаборников этот "Запорожец" ласково называли Ушастым. Он стал настоящим народным автомобилем - стоил немного дороже тяжелых мотоциклов и был доступен для людей с инвалидностью за счет такого ручного управления. Кстати, восстановить эти элементы было сложнее всего - из-за поиска оригинальных деталей.

Реставрация экспонатов московского Музея транспорта – работа кропотливая и поэтапная. На каждый из этих автомобилей потратили около полутора лет.

"Все они достались нам в достаточно руинированном состоянии. И для многих из представленных экспонатов пришлось пользоваться услугами донора. Зачастую это сквозные коррозии кузова, это потерянные элементы двигателей", - отметила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

В плачевном состоянии попал на реставрацию и тягач ГАЗ-51П, или "газон с седлом". Его фары буквально вываливались из глазниц. В 70-х за рулем машин с таким неромантичным названием были в основном женщины. Как нельзя кстати для них стал революционный для того времени гидровакуумный усилитель тормозов – управлять габаритной машиной стало куда проще. Почти в это же время с конвейера сошел РАФ-2203 и стал прорывом в медицинском транспорте.

"Впервые в этой машине можно было перевозить сразу двух пациентов - на стационарных носилках и на переносных. Изменилось оборудование", - уточнил Курицын.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

Карета скорой помощи пополнит коллекцию Музея транспорта. Остальные автомобили станут участниками выставок и обязательно покажутся на Воробьевых горах в составе ежегодного июльского ретро-парада.