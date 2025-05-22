Sitronics приняла участие в создании экспозиции «Легенда о Jawa»

Сегодня в Музейном комплексе УГМК представлена ​​самая полная коллекция классических мотоциклов чехословацкого бренда из 52 экспонатов. Гости музея могут увидеть как самую раннюю модель (Jawa-500 OHV Rumpal 1 Series 1929 г.), так и самые поздние и массовые мотоциклы, в том числе и в нашей стране. Кроме того, в составе коллекции представлены самые необычные и дорогие модели Бизон, Флерон, Монарк и др.

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Sitronics выполнила проект художественного оформления нового исторического пространства. Специалисты компании создали и установили экспозиционные конструкции для размещения экспонатов, позволяющие посетителям знакомиться с историей одного из самых легендарных мотоциклов СССР в правильной хронологии.

«Музей автомобильной техники в Верхней Пышме — крупнейший технический музей в России. Наше сотрудничество началось более десяти лет назад. В 2013 году наша компания оснастила самый первый музей комплекса — Музей военной техники различными мультимедийными решениями и 5D симуляторами техники собственного производства. А в 2018 году мы реализовали масштабный проект по созданию экспозиции автомобильной техники «ХХ век АВТО» — крупнейшего в России собрания раритетных автомобилей и мотоциклов отечественного и иностранного производства расположенных на 4-х этажах нового музейного здания. Нам посчастливилось стать причастными к появлению новых тематических зон, расширению культурно-просветительского пространства», — сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Ранее компания принимала участие в создании таких тематических зон, как «Международные автомобильные выставки начала XX века», «Кабинет изобретателя начала ХХ века», «Автомобили ЗАЗ», «Страна строит автомобиль», «Правительственные кортежи» и многих других.

Коллекция Музейного комплекса начала формироваться в 2005 году с образцов исторической военной техники и сегодня насчитывает более 15 тысяч экспонатов. Sitronics KT имеет многолетний опыт в оснащении учреждений культуры, науки и образования. В числе реализованных проектов модернизация музейной экспозиции крейсер «Аврора», оснащение музеев космонавтики в Москве и Калуге, исторических музеев на Сахалине и в Санкт-Петербурге, Приморского Океанариума во Владивостоке и многие другие.