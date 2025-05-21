В России начались продажи кроссоверов Chevrolet Equinox от 2,85 млн рублей

Газета.Ru

В России появился в продаже семейный кроссовер, поставляемый к нам по параллельному импорту — Chevrolet Equinox. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Цены начинаются от 2,85 млн рублей.

В Россию по параимпорту привезли новый семейный кроссовер Chevrolet
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Кроссоверы предлагаются с 1,5-литровым 173-сильным бензиновым турбомотором, работающим в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Кроме того, доступна версия с 2,0-литровым агрегатом мощностью 237 л.с.

В оснащение входит трехрядный салон, 17-дюймовые литые диски, панорамная крыша, кондиционер с дополнительными воздуховодами для задних пассажиров и бортовой компьютер.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

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Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.

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