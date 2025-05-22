В РФ продают единственный в мире УАЗ 6х6 с мотором от Land Cruiser

В РФ начались продажи единственного в мире УАЗ 6х6 с мотором от Land Cruiser
"Российская газета" обнаружила в продаже в Московской области уникальный трёхосный УАЗ 6х6 на базе "Хантера". Владелец уверяет, что таких больше нет, а постройка машины обойдётся в два раза дороже, чем цена в объявлении.
Автомобиль имеет особенную конструкцию рамы и кузова. В трансмиссии - усиленные мосты Vоlvо С306 (Lарlаndеr), пневмоблокировки. Установлены дисковые тормоза.
Мотор - 2UZ-FE от Toyota Land Cruiser 100, работает в паре с 5-ступенчатой АКП Toyota A750F. Также от "Тойоты" российскому кастомному УАЗу досталась раздатка с понижающим китом и карданы. Рулевой редуктор и тяги, а также амортизаторы - от Nissan Patrol.
Список модификаций очень большой, больше подробностей о проекте можно найти в сети по запросу "mad nut shоw".
Цена - почти 10 млн рублей.
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