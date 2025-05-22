Опыт владения BMW M535 Е28

BMW, в том числе и старые, в России любили всегда. А перейдя в последние годы из категории автомобилей для небогатых «наездников» в класс представителей каноничного и притягательного европейского автодизайна, эти машины переживают особый ренессанс. Теперь их стараются не укатывать до точки невозврата, а бережно хранят и по мере сил и финансовых возможностей восстанавливают. Иногда – даже в сток.

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Владелец: Денис Буренин, 34 года, москвич, юрист.

Автомобиль: BMW M535 5-Series, второе поколение, кузов E28, рестайлинг, 1985 года выпуска.

– У меня уже есть BMW 520 в кузове Е28, так что, увидев в продаже BMW M535, старше которой по статусу в этом поколении «пятерок» только M5, я не смог отказаться, – вспоминает Денис. – Машину я приобрел два года назад у человека, который ей владел последние десять лет. И с этой M535 был косвенно знаком: она достаточно известна в клубе любителей Е28, встречал я ее и на фестивалях Bimmer Days. В какой-то момент всплыло объявление о ее продаже, и я решил купить машину, фактически не глядя. И о сделанном не пожалел. Автомобиль соответствовал своему VIN и был очень ухоженным. Настолько, что в первый год после покупки я с ним вообще ничего не делал! По сути, предыдущий владелец ездил на этой машине только из Подмосковья, где жил, в Тулу на фестиваль «Автострада». Причину продажи он объяснил тем, что наигрался и готов передать ее следующему фанату марки.

Снаружи

За характерные заметные в профиль передние и задние скосы BMW 80-х часто называют линкорами. Машина не ощущается столь «бизнес-классной», как более современные представители пятой серии, выпущенные с начала нулевых и до нынешнего времени. В те годы вся линейка BMW была пропорционально меньше, планомерно подрастая от поколения к поколению. Например, у шестой генерации «пятерки» колесная база больше базы второго поколения на целых 34 сантиметра!

Аэродинамический обвес M-Technic придает машине «околоспортивный» облик. Без него обычные «пятерки» выглядят, скажем честно, скучновато и не так стильно.

17-дюймовые диски – разноширокие BBS RC 090. Они больше соответствуют следующему поколению BMW пятого семейства, но и тут вписались превосходно, а кроме того, в них помещаются увеличенные тормозные диски и суппорты. Если же гнаться за жесткой аутентичностью, то задача встает непростая. Штатные диски тех лет были 14-дюймовыми, и машина на них смотрится совершенно несолидно. Со второй половины 80-х их размер увеличился до 15 дюймов, а топовыми для M5 и M535 были «метрические» 16,5-дюймовые колеса. Найти такие диски крайне сложно, но еще сложнее разыскать для них шины.

Трудно представить себе более каноничную и узнаваемую «физиономию» BMW! Это вам не разросшиеся до невообразимо вульгарных размеров, как филейная часть Ким Кардашьян, «ноздри» последних «семерок», «четверок», M3.

Выхлопная система – с равнодлинными коллекторами от SuperSprint, именитого бренда, выпускающего тюнинговые системы выпуска и по сей день. Заказать трассу на E28 у SuperSprint можно и сегодня, но дорого – от $1500. И проблематично в плане доставки в Россию.

Внутри

Салон М535 богато отделан и недурственно оснащен. Передние кресла – Recaro с регулировкой вылета подушки и с развитым боковым подпором. Сиденья и дверные карты обшиты бежевой кожей.

Второй ряд достаточно просторен, хотя колесная база Е28 больше базы современных бюджетных седанов лишь на 50-60 мм. Относительно скромным пространством баварские инженеры распорядились очень разумно, весьма грамотно спроектировав контуры дивана и передних кресел.

Багажник не отличается большим объемом из-за высокого пола, а удобство его использования страдает от высокой задней стенки, осложняющей погрузку.

Спидометр размечен до 260 км/ч, а под шкалой тахометра присутствует экономайзер – аналоговый индикатор, показывающий расход в литрах на сто километров пути.

За частичное соответствие М-индексу отвечают трехспицевый руль и набалдашник рукоятки КПП с триколором.

Кассетная магнитола Kenwood KRC-767 – не заводская, но типичная дилерская опция, соответствующая эпохе и стилю.

Бортовой компьютер показывает время и дату, имеет секундомер для измерения динамики, позволяет выставить лимит скорости, отображает остаток пробега на резерве бензина и многое другое. С его помощью можно даже задать пароль, не набрав который, не получится запустить двигатель.

Блок самодиагностики в потолке над головой водителя дает возможность перед поездкой нажатием одной кнопки проверить исправность ламп внешнего освещения, уровень антифриза и некоторые другие параметры. Как и бортовой компьютер, эта опция появилась впервые как раз на E28.

Вместо левого воздуховода в группе центральных дефлекторов установлен блок приборов Alpina. Это небольшой модуль с четырьмя экранами, показывающий температуру дифференциала (хотя этот канал часто подключают к датчику температуры антифриза), температуру масла, давление масла и наддува. Последнее, правда, не имеет смысла на атмосферных моторах, если не конвертировать его показания в отрицательное давление. То есть в разрежение во впуске. Причина появления этой панели на машине, не проходившей через стапель ателье Alpina, заключается в творчестве бывшего владельца машины: он разрабатывал и изготавливал на продажу реплику этого прибора и, разумеется, поставил экземплярчик и себе. Денис снимать красивую игрушку не стал, хотя она для М535 и неаутентична.

Подушек безопасности тут нет – они массово пошли с кузова Е34. Из прочих опций можно отметить электростеклоподъемники, электрозеркала, кондиционер, акустику Premium Sound, штатный подзаряжаемый аккумуляторный фонарик в бардачке, набор инструментов в откидном боксе в обшивке крышки багажника и штатную же дисковую 9-литровую канистру для бензина в полости запасного колеса.

Железо

Двигатель у этой M535 – M30B34. Это рядный шестицилиндровый атмосферный бензиновый мотор объемом 3,4 литра, мощностью 218 сил, с распределенным впрыском. Этот же мотор использовался и на обычных 535 без приставки «М». Двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой ручной коробкой передач Getrag 265. В заднем мосту – редуктор с передаточным числом главной пары 3,07 и штатным заводским самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения.

Штатные весьма продвинутые тормоза с 4-канальной ABS для тяжелой машины были слабоваты, поэтому на конкретном экземпляре установлены более эффективные механизмы от BMW 750 E32. Передние суппорты – четырехпоршневые, диски – диаметром 324 мм. Задние – однопоршневые с 300-миллиметровыми дисками. Рулевой редуктор – типа «винт-шариковая гайка» с ГУР. Подвеска – на жестких и энергоемких амортизаторах Bilstein B6.

После заботливого предыдущего хозяина, как мы уже говорили, первый год с машиной Денис ничего не делал вообще. Позже он отрегулировал клапанные зазоры и поменял забарахлившую катушку зажигания. По большому счету, на этом список работ можно считать оконченным. Тем более что машина используется в качестве фестивальной и для нечастых выездов по выходным дням.

В движении

Коробка у M535 – «длинная», рассчитанная не на динамику спурта, а на крейсерский ход стайера. Стихия автомобиля – скоростные автобаны. Если переключаться на 5,5 тысячах оборотов, разгоняясь на первой передаче до 60 км/ч, на второй – выше сотни и так далее, то особой задумчивости нет: двигатель раскручивается охотно и очень быстро, выдавая превосходные для своих лет 7,2 секунды до 100 км/ч. Мотор постоянно провоцирует пошалить, из-за чего в городе меньше 14-15 литров на сто километров пробега никак не выходит. Наверное, правы были баварские инженеры в своем убеждении, что при одном и том же литраже предпочтительнее иметь мотор с шестью цилиндрами меньшего объема и более короткими ходами шатунов, нежели с четырьмя цилиндрами, но большего объема.

Менее мощные модели E28 вальяжны и мягки, компенсируя скромные способности моторов мощностью 90-150 сил комфортом водителя и пассажиров. В отличие от них, 218-сильный M535 обладает более драйверской подвеской. Потеря в плавности хода не слишком существенна, но вот собранность и энергоемкость этой версии куда выше. Руль с тремя оборотами от упора до упора острым не назовешь, но его информативность и отсутствие запаздываний в отклике выше всяких похвал и по сей день – водитель в полной мере ощущает степень воздействия на автомобиль и близость сноса задней оси. Никаких электронных помощников тут, разумеется, нет, и контроль траектории лежит целиком на пилоте. При желании сорвать машину в занос можно на повороте практически любого радиуса и на любой скорости – вопрос интенсивности руления и работы газом. Достаточно длиннобазная и тяжелая машина позволяет после небольшой тренировки научится явственно ощущать начало срыва колес, и, если водитель не пускается во все тяжкие, процесс заноса развивается достаточно плавно. При этом всегда остается возможность корректировать траекторию и столь же плавно восстанавливать курсовую устойчивость убавлением газа.

История модели

BMW пятой серии поколения E28 выпускались с 1981 по 1988 годы. E28 M535 – уже весьма редкая машина, хотя, конечно, не столь экстремально редкая, как E28 M5, которых было произведено немногим более двух тысяч штук. Индекс «М» намекает на отношение этой версии 535 к М-серии, но это, если так можно выразиться, что-то среднее между обычной 535 и М5. С одной стороны, «эмки» собирались штучно вручную, а М535 – рядовой конвейерный экземпляр, да и оснащали их обычным серийным мотором. Но с другой стороны, в плане престижа в табели о рангах она стояла фактически лишь на ступень ниже М5, поскольку в базе включала в себя почти все доступные опции. В активе этих машин числились и наиболее мощный из всего семейства двигатель, и особый обвес M-Technic (передний и задний бамперы, спойлер, юбки), и черная окантовка всех стекол Shadow line, и трансмиссия с «длинными» передачами, и многое другое.