Кроссоверы Omoda C7 начали поступать к дилерам в России

Как рассказали "Российской газете" в дилерском центре "Аларм-Моторс", в Санкт-Петербурге появились Omoda C7. Это третья модель бренда в России.

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В "Аларм-Моторс" уже поступило 7 экземпляров кроссовера. Его стоимость составляет от 3 399 900 рублей. На автомобиль в автосалоне собрали уже три предзаказа.

Omoda C7 оснащается 150-сильным турбированным двигателем объемом 1.6 литра и семиступенчатым роботом. На выбор пять комплектаций: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Первые две предлагаются с передним приводом, а остальные три - в полноприводном исполнении.

В зимний пакет модели вошли обогрев лобового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, руля и сидений.

В начальную комплектацию Omoda C7 входят 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, система подогрева, задний парктроник, электропривод багажника, отделка салона из экокожи, цифровая приборная панель размером 8,9 дюйма и экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма.

Также в базовую версию включены двухзонный климат-контроль, система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, четыре подушки безопасности, камера заднего вида и круиз-контроль.

До этого сообщалось, что старт продаж модели намечен на 27 мая.