Названы семь минусов хетчбэка Chevrolet Spark

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах хетчбэка Chevrolet Spark. При покупке особое внимание следует уделить ходовой части.

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«Ходовая часть нежная, но на хороших дорогах всё служит до 80–100 тысяч км. На плохих регулярно приходят в негодность шаровые, опорные подшипники, амортизаторы, ШРУСы. Проседают штатные задние пружины», — сказал Зиновьев.

Также у автомобиля слабый рулевой механизм. Железо выпускной системы ржавеет в условиях соленых зим, дыры появляются через два-три года.

Базовый мотор B10D1 1.0 (68 л. с.) – самый массовый. Сам по себе прост, но картину портят капризничающие регулятор холостого хода, термостат и катушки зажигания. Сложно менять свечи – надо снимать воздушный фильтр и впускной трубопровод.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

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